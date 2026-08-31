El Nikkei cede más de un 2 % tras el intercambio de fuego entre Irán y Estados Unidos

Guardar

Tokio, 31 ago (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, caía más de un 2 % en la apertura de este lunes, después de que Estados Unidos e Irán intercambiaran ataques en Oriente Medio por primera vez en más de un mes.

Unos quince minutos después del comienzo de la sesión, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado japonés, restaba un 2,06 %, o 1.367,03 puntos, hasta situarse en 65.038,53 unidades.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, se dejaba un 1 %, o 41,39 puntos, hasta ubicarse en 4.105,32 enteros.

La Guardia Revolucionaria de Irán aseguró haber atacado la madrugada de este lunes dos bases estadounidenses en Jordania como represalia al bombardeo de Washington sobre la isla iraní de Larak realizado horas antes, generando preocupación entre los inversores ante la posible reactivación del conflicto.

PUBLICIDAD

Las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) estadounidense realice además nuevas subidas de los tipos de interés para contener la inflación pesaban este lunes sobre el mercado japonés.

Las empresas de semiconductores y las relacionadas con la inteligencia artificial (IA) estaban entre las más perjudicadas.

El fabricante de memorias Kioxia bajaba más de un 1,8 %, mientras el grupo de telecomunicaciones e inversión SoftBank, que ha apostado fuerte por la IA, se dejaba cerca de un 4,5 %.

Las empresas de semiconductores Advantest y Tokyo Electron caían además un 8,4 % y un 3,4 %.

En automóviles, el principal fabricante japonés, Toyota, subía más de un 2 %, y sus rivales Honda y Nissan crecían respectivamente un 0,7 % y un 1,6 %.

El principal banco japonés, MUFG, bajaba por contra un 1,2 %, mientras el referente de la electrónica y el entretenimiento Sony subía un 0,8 %. EFE