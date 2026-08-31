Bruselas someterá a ChatGPT y Roblox a las reglas más estrictas de la ley de servicios digitales de la UE

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La Comisión Europea ha designado a ChatGPT y a la plataforma de videojuegos online Roblox como modelos de "muy gran tamaño" dado que sus servicios alcanzan al menos 45 millones de usuarios mensuales en la Unión Europea, lo que supone que deberán someterse a las reglas más duras de la Ley europea de Servicios Digitales.

En concreto, Bruselas designa ChatGPT como Motor de Búsqueda de Muy Gran Tamaño (VLOSE, por sus siglas en inglés) y a Roblox y Reddit como Plataformas online de Muy Gran Tamaño (VLOP), por lo que ahora las compañías tienen un plazo de cuatro meses para ponerse al día con las normas más duras.

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Así, por ejemplo, deberán "evaluar y mitigar los riesgos sistémicos derivados de sus servicios y sistemas algorítmicos relacionados con la difusión de contenidos ilícitos", así como los efectos negativos que puedan tener en los menores de edad, en el bienestar físico y mental de los usuarios en general y en el respeto de los Derechos fundamentales, los procesos electorales y la seguridad pública.

Con esta decisión, el Ejecutivo comunitario adquiere competencias de investigación para evaluar las funcionalidades que subyacen a estos servicios y, en su caso, a cualquier sistema conexo.

"ChatGPT, Reddit y Roblox tendrán ahora un nivel más alto de control y rendición de cuentas en la Unión Europea, en línea con su gran impacto en nuestros ciudadanos y la sociedad", ha celebrado la vicepresidenta comunitaria para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia, Henna Virkkunen.

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Virkkunen también ha avisado de que Bruselas "sigue vigilando de cerca el panorama digital" y "no dudará" en designar como compañía sometida a este marco a toda plataforma que alcance el umbral para una supervisión reforzada en virtud de la Ley de Servicios Digitales.