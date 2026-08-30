Más de 1.300 pacientes vecen al ébola en RD Congo en un brote que acumula ya 2.862 muertos

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Nairobi, 30 ago (EFE).- Más de 1.300 pacientes han conseguido vencer al ébola en la República Democrática del Congo (RDC) desde que se declaró el pasado 15 de mayo en el este del país un brote que ya acumula 2.862 muertos y 5.945 casos confirmados, informaron este domingo las autoridades sanitarias congoleñas.

Según el último informe publicado por el Ministerio de Comunicación y Medios, con datos recabados hasta el 28 de agosto, un total de 1.327 pacientes han logrado superar la enfermedad, mientras que otros 896 están bajo aislamiento u hospitalizados.

La tasa de letalidad se sitúa en el 48,1 %, en tanto que la tasa de seguimiento de contactos alcanza el 84,4 %.

La provincia de Ituri continúa siendo el epicentro de la epidemia. Por eso, subrayó el Ministerio, la respuesta contra el brote sigue "particularmente concentrada" en ese territorio, mientras que "la vigilancia, la vacunación y el fortalecimiento de las estructuras de atención se mantienen en las provincias afectadas".

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Las otras provincias golpeadas por el virus son Haut-Uélé (este), Tshopo (centro-norte), Bas-Uélé (norte), Kivu del Norte y Kivu del Sur (este).

La RDC inició esta semana oficialmente la campaña de vacunación contra el ébola con la vacuna Ervebo, diseñada originalmente para la variante Zaire del virus, pero que dio indicios en animales de posible eficacia contra la menos común cepa de Bundibugyo, que causa la epidemia actual.

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Según el ministro de Salud Pública, Samuel Roger Kamba, el país ha recibido más de 50.000 dosis del fármaco, hasta la fecha.

De momento, no existen tratamientos específicos contra esta variante, pero la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó de que otras dos vacunas diseñadas para combatir la cepa de Bundibugyo se encuentran en ensayos de fase 1 en humanos y "han demostrado ser seguras", aunque su desarrollo podría tardar varios meses.

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La epidemia superó a la que también ocurrió en la misma región congoleña entre 2018 y 2020, pero todavía está lejos de la más grave registrada hasta la fecha, que provocó unos 11.000 muertos y 28.000 contagios en África occidental entre 2014 y 2016.

El brote también se propagó a la vecina Uganda, donde la OMS declaró este miércoles el fin de la epidemia, después de contabilizarse 20 contagios confirmados, incluidos 15 considerados importados de la RDC, entre los que hubo dos fallecimientos.

El virus del ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas. EFE