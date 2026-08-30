La nueva represa natural formada tras otro corrimiento en el Tíbet queda casi vaciada

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Pekín, 30 ago (EFE).- La nueva represa natural formada por un corrimiento de tierra en la zona afectada por la riada en el suroeste del Tíbet (China) ha comenzado a desaguar de forma natural y está ya "prácticamente vaciada", según el último balance del Ministerio chino de Gestión de Emergencias.

La acumulación de agua había comenzado a formarse durante la noche del sábado después de que drones de vigilancia detectaran un nuevo desprendimiento en una ladera situada unos 2,8 kilómetros aguas abajo de otra represa natural surgida tras el desastre.

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El material desprendido bloqueó el cauce y llevó a las autoridades a trasladar preventivamente a una zona segura a los equipos que participaban en las operaciones de búsqueda y rescate cerca del paso fronterizo de Gyirong.

El Ministerio, citado por la agencia estatal Xinhua, señaló este domingo que las últimas observaciones sobre el terreno muestran que la nueva barrera permite ya el paso natural del agua y que el volumen retenido se ha reducido prácticamente por completo, mientras continúan las operaciones de rescate.

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Esta es la segunda represa natural que obliga a extremar las precauciones desde la riada del miércoles, que golpeó una zona fronteriza entre el norte de Nepal y el suroeste del Tíbet (suroeste de China).

La primera se formó al quedar bloqueado un cauce por grandes cantidades de lodo, rocas, hielo y otros materiales arrastrados por la corriente y llegó a convertirse en uno de los principales riesgos secundarios del desastre.

Su desbordamiento obligó el viernes a suspender temporalmente parte de las búsquedas ante el temor a una descarga brusca, aunque posteriormente comenzó a desaguar de forma gradual y las autoridades chinas dieron por prácticamente evacuada el agua retenida.

Los equipos mantienen el seguimiento de las laderas y los cauces ante la posibilidad de nuevos desprendimientos en un terreno todavía inestable.

La riada deja al menos 768 muertos y más de 3.000 desaparecidos según los últimos balances separados de Nepal y China. EFE

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