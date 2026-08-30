Francisco Rivera, pura complicidad con sus hijos Carmen y Curro durante sus vacaciones en la playa

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MADRID (CHANCE)

Francisco Rivera y Lourdes Montes han disfrutado de parte de su verano en familia, aprovechando sus vacaciones para desconectar y pasar tiempo junto a sus hijos. Las playas de Cádiz han sido uno de los escenarios elegidos por la pareja para disfrutar de jornadas de sol, mar y juegos en familia.

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En esta ocasión, el torero se convertía en el gran compañero de juegos de Carmen y Curro, con quienes protagonizaba divertidas escenas en el agua. Especialmente cómplice se mostraba con su hija, que le pedía que la lanzase al mar y a la que no dudaba en complacer, repitiendo el juego en varias ocasiones entre risas y chapuzones.

También dedicaba tiempo al pequeño de la familia, aprovechando el baño para enseñarle a nadar. Con paciencia y siempre pendiente de sus movimientos, permanecía junto a él mientras disfrutaban juntos del agua.

Mientras tanto, Lourdes seguía atentamente los juegos de sus hijos y disfrutaba de la jornada familiar. La diseñadora lucía figura en bikini y permanecía pendiente de los pequeños mientras compartían este divertido momento junto a su padre.

Una jornada marcada por los juegos, las risas y la complicidad familiar que demuestra cómo el matrimonio aprovecha sus vacaciones para disfrutar de tiempo de calidad junto a sus hijos, alejados por unas horas de sus compromisos profesionales.