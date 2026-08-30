Violencia en zona fronteriza con Etiopía provoca cerca de 20.000 desplazamientos en Sudán

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Jartum, 30 ago (EFE).- Cerca de 20.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares de la zona sudanesa de Geisan, fronteriza con Etiopía y recientemente tomada por el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) y sus aliados, en medio de una intensificación de la violencia, denunció este domingo una ONG local.

"El número de personas desplazadas se acerca a las 20.000, incluyendo familias, niños, mujeres y ancianos", dijo la Sala de Emergencias de Geisan en un comunicado, en el que especificó que la crisis está afectando al área conocida como Ciudad 12, en el estado suroriental de Nilo Azul, uno de los principales frentes de la guerra.

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Según la organización, los desplazados necesitan urgentemente asistencia humanitaria básica, específicamente materiales para construir refugios, además de ayuda alimentaria, agua potable, servicios de salud y otros artículos de primeras necesidades.

La zona de Geisan ha sido tomada recientemente por las FAR y grupos aliados como el Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán-Norte (SPLM-N), que han intensificado su ofensiva contra las áreas fronterizas con Etiopía del estado del Nilo Azul.

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En los últimos dos días, este estado ha experimentado una escalada militar tras los ataques lanzados por los paramilitares y el SPLM-N contra varias zonas, en su intento de capturar territorio a manos del Ejército y establecer nuevas rutas de suministro de armamento y combatientes, algunas de ellas desde Etiopía.

El viernes, las FAR anunciaron la toma de las bases militares de Bakuri y Sarkam, al sureste de Damazin, la capital de Nilo Azul, mientras que el viernes el Ejército sudanés afirmó haber derribado un dron en este estado que presuntamente fue lanzado desde Etiopía, en el tercer lanzamiento de este tipo desde el país vecino.

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Tanto las FAR como el SPLM-N están tratando de hacerse con Damazin, uno de los pocos focos de las Fuerzas Armadas Sudanesas en Nilo Azul y una localidad clave para consolidar territorio en este estratégico estado fronterizo, mientras continúan los combates en regiones aledañas como la vasta Kordofán.

La guerra en Sudán estalló en abril de 2023 y, desde entonces, decenas de miles de personas han muerto y otras alrededor de 14 millones se han visto obligadas a abandonar sus hogares, lo que ha convertido al país en el escenario de la peor crisis de desplazamiento del planeta. EFE

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