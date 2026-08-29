Consejo Electoral de Ecuador ratifica impedimento de correísta González para ser candidata

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Guayaquil (Ecuador), 28 de ago (EFE).- El Consejo Nacional Electoral (CNE) rechazó este viernes la impugnación presentada por la excandidata presidencial del correísmo Luisa González a la resolución en la que se negaba su inscripción para los comicios locales de noviembre, al considerar que incumple con los requisitos de Pachakutik, el movimiento por el que se postuló ante la suspensión de su partido.

Con tres votos a favor y dos abstenciones, el pleno ratificó la resolución emitida el pasado 21 de agosto por la Junta Electoral de Manabí, que aseguró que González, y también su postulante a viceprefecto, Gabriel Giler, no podían ser candidatos a la Prefectura de la provincia costera por el partido que los acogió.

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De acuerdo al documento, incumplen con el requisito interno del movimiento Pachakutik, el brazo político del movimiento indígena, de ser integrantes activos por lo menos dos años antes de la definición de las candidaturas.

González señaló el pasado sábado que la ley faculta a los partidos a postular a invitados; sin embargo, el presidente del CNE, José Cabrera, dijo que los postulantes deben "provenir de un proceso de democracia interna y observar las condiciones previamente establecidas en el régimen orgánico" del partido.

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Agregó que Pachakutik no reguló con anticipación las condiciones para postular a candidatos invitados.

La también expresidenta de la Revolución Ciudadana (RC), liderada por el expresidente Rafael Correa (2007 - 2017), se postuló por Pachakutik a la Prefectura de Manabí para las elecciones del 29 de noviembre, ante la imposibilidad de hacerlo por su partido, que fue suspendido en marzo por un juez electoral.

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El pedido de suspensión lo hizo la Fiscalía, que investiga por delincuencia organizada a González, a Correa y a otros miembros de la RC, pues presume que "ingresaban dinero ilícito en efectivo desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023".

Desde esa suspensión, los dirigentes de la RC han denunciado una supuesta maniobra del Gobierno para evitar que sus candidatos puedan estar en la papeleta de noviembre.

Esta decisión aún puede ser impugnada ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) antes de quedar en firme. EFE