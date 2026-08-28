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León XIV envía su pésame por la muerte de Harald V y destaca su dedicado servicio al reino

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Ciudad del Vaticano, 28 ago (EFE).- El papa León XIV envió este viernes su pésame al nuevo monarca de Noruega, Haakon VIII, por el fallecimiento de su padre, el rey Harald V, del que destacó sus "múltiples años de dedicado servicio al Reino".

En un telegrama enviado al Palacio Real de Oslo y dirigido al nuevo rey de Noruega, Haakon VIII, el pontífice manifestó su tristeza por la noticia y trasladó su "más sincero pésame" a la familia real y a todo el pueblo noruego.

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"Consciente de sus múltiples años de dedicado servicio al Reino, que espero que sigan dando fruto, le aseguro mis oraciones por el descanso eterno del fallecido rey", señala el papa en su mensaje.

Asimismo, León XIV invocó de corazón las bendiciones de Dios "de consolación y paz" sobre la nación noruega y sobre "todos los que lloran su pérdida". EFE

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