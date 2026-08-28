La familia real y Gobierno de Países Bajos lamentan muerte del rey Harald V de Noruega

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La Haya, 28 ago (EFE).- La familia real neerlandesa y el Gobierno de Países Bajos expresaron este viernes sus condolencias por el fallecimiento del rey Harald V de Noruega y destacaron su capacidad de servir "con amor, orgullo y dedicación" al pueblo noruego.

El rey Guillermo Alejandro, la reina Máxima y la princesa Beatriz (reina de Países Bajos entre 1980 y 2013) aseguraron estar "profundamente entristecidos" por la muerte del monarca noruego, y recordaron la "especial amistad" que los unía a Harald V.

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"Siempre llevaremos en nuestros corazones el recuerdo de la especial amistad que compartimos con él", señalaron en un comunicado difundido por la Casa Real neerlandesa.

Los miembros de la familia real destacaron que Harald "sirvió a su país con amor, orgullo y dedicación" y recordaron los momentos compartidos con el monarca durante sus visitas a Oslo y otras zonas del norte de Noruega.

"El rey Harald será recordado por su capacidad para cultivar la amistad y unir a las personas. Gracias por todo", concluyeron Guillermo Alejandro, Máxima y Beatriz.

Por su parte, el primer ministro neerlandés, Rob Jetten, calificó el fallecimiento de Harald V como "una gran pérdida para Noruega" y le describió como un rey que buscó "siempre tender puentes" y que supo evolucionar con los cambios de la sociedad.

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El jefe del Gobierno neerlandés trasladó personalmente las condolencias de los Países Bajos al primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre.

Harald V, que accedió al trono noruego en enero de 1991 tras la muerte de su padre, el rey Olaf V, fue durante más de tres décadas jefe de Estado de Noruega y uno de los monarcas europeos con el reinado más prolongado y enormemente popular.

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El nuevo rey, Haakon, se convirtió automática e inmediatamente en el nuevo jefe de Estado. EFE