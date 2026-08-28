Froilán consolida su relación con su nueva novia, Carla. Nuevas imágenes de la pareja en su primer verano de amor

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Afincado en Abu Dabi junto a su abuelo, el Rey Juan Carlos, Froilán vuelve a tener el corazón ocupado. Tras su noviazgo de idas y venidas con Mar Torres, y su rumoreada amistad especial con Belén Perea, el hijo de la infanta Elena ha recuperado la ilusión al lado de una madrileña llamada Carla con la que parece que está consolidando su relación a pasos agigantados a pesar de la distancia, y con la que está exprimiendo al máximo su primer verano de amor.

A pesar de que el hermetismo de su entorno es máximo, ha trascendido que esta atractiva morena de larga melena pertenece al círculo de amigos del sobrino del Rey Felipe VI desde hace tiempo, y que habría sido a principios de 2026 -durante uno de los viajes de Froilán a España- cuando su amistad dio paso a un incipiente idilio que no ha hecho sino afianzarse con el paso de los meses.

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Y buena prueba de ello es que después de disfrutar de sus vacaciones juntos en Ibiza -donde fueron fotografiados de lo más cariñosos a bordo de una embarcación surcando las aguas del Mediterráneo- Froilán y Carla han vuelto a ser pillados dando rienda suelta a su complicidad en Madrid. Antes de regresar al Emirato Árabe para retomar sus obligaciones laborales, el primo de la Princesa Leonor y su novia, que trabaja como comercial en una empresa de gestión de jets privados, han presumido de su felicidad sin esconderse en una céntrica terraza de la capital, donde se tomaron un café sin dejar de intercambiar miradas, sonrisas y confidencias demostrando que lo suyo va viento en popa.