Transporte de pasajeros por vía aérea crece 5,1 % de enero a julio de este año en Colombia

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Bogotá, 27 ago (EFE).- El transporte aéreo colombiano movilizó 34,3 millones de pasajeros entre enero y julio de este año, un 5,1 % más que en el mismo periodo de 2025, informó este jueves la Aeronáutica Civil (Aerocivil).

El mercado interno fue uno de los principales motores de este crecimiento con 19,5 millones de pasajeros, un incremento del 5,7 % frente al mismo periodo de 2025, indicó la entidad en un comunicado.

La Aerocivil detalló que este comportamiento se produjo en un "escenario de estabilidad en la oferta de servicios y de disponibilidad de rutas aéreas", factores que contribuyeron a sostener el flujo de viajeros dentro del país.

Por su parte, el mercado internacional también registró un comportamiento positivo, con un crecimiento del 4,4 % entre enero y julio de 2026 frente al mismo periodo del año anterior.

El buen desempeño del transporte aéreo colombiano también se reflejó en el movimiento de mercancías, detalló la entidad aérea.

En los siete primeros meses del año fueron movilizadas 584.263 toneladas de carga y correo, un 5,8 % más que en el mismo periodo del año pasado.

El mercado internacional concentró la mayor parte de este movimiento, con 501.718 toneladas movilizadas, 29.714 toneladas más que en el mismo periodo de 2025, lo que equivale a un crecimiento del 6,3 %.

El mercado nacional también mantuvo una evolución positiva en el periodo pues fueron transportadas 82.545 toneladas de carga y correo dentro del país, un 3 % más que en el mismo periodo del año anterior. EFE