Torres dice que tardarían "meses" en poder habilitar los espacios para acoger migrantes propuestos por Ceuta

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El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que tardarían "meses" en poder habilitar los espacios para acoger migrantes que proponía Ceuta.

"Ayer mismo estuvimos visitando, junto a la ministra de Inclusión y el vicepresidente de Ceuta, espacios que proponía la ciudad autónoma y que los que proponían vamos a tardar meses en poder habilitarlos o, incluso con toda la buena voluntad de proponerlos, no tienen saneamiento, no tienen red de alcantarillado, no tienen conexión", ha afirmado.

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Así lo ha puesto de manifiesto en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional celebrada en el Congreso de los Diputados para abordar la crisis derivada de la entrada masiva en Ceuta de migrantes desde Marruecos el 30 de julio.

Precisamente, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este miércoles el real decreto en el que se declara la 'situación de interés para la seguridad nacional' de Ceuta, con nuevos espacios habilitados, entre ellos polideportivos, para acoger a los migrantes que continúan en la ciudad autónoma casi un mes después de la entrada masiva. En esta línea, Torres ha defendido que los polideportivos "se ponían ante situaciones que pudieran ser extremas".

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Igualmente, Torres ha precisado que la Fiscalía de Menores tiene filiados a un total de 1.475 menores en la ciudad autónoma. Además, ha detallado que cerca de 1.400 de estos se encuentran distribuidos en 15 espacios, a los que se suman unas 300 niñas que están siendo atendidas en colectivos vecinales. Estas cifras ha indicado que suponen un incremento de 1.000 menores filiados respecto a la población asistida en Ceuta antes del 31 de julio.

En todo caso, el ministro ha aclarado que el dispositivo no ha concluido, ya que todavía quedan personas pendientes de ser filiadas por las autoridades competentes.