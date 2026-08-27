Lenovo amplía su gama gaming con la línea de entrada LOQ, una nueva torre y monitores Legion

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Lenovo ha anunciado la disponibilidad de los nuevos portátiles Lenovo LOQ Essential 15IPH11 y Essential 15IRH11, la torre LOQ Tower 17IRH11, y los monitores 'gamers' Legion 27Q-20 y 27U-20 de 27 pulgadas con dos opciones de pantalla, QHD a 320 Hz o Modo Dual del 27U-20 (UHD a 180 Hz y FHD a 360 Hz).

La serie LOQ es la categoría de entrada accesible de la compañía china Lenovo en PC para que LOQ Essential sea la oferta más competitiva de la línea, mientras que Legion es el sello de Lenovo que garantiza un 'gaming' más avanzado tanto para creadores como para jugadores competitivos.

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"Mientras que la línea Legion ofrece el rendimiento avanzado que buscan los entusiastas y jugadores competitivos, la gama LOQ ofrece a los nuevos gamers en PC una alternativa práctica para comenzar con confianza", señala el vicepresidente sénior y director general del segmento de Consumo del Grupo de Dispositivos Inteligentes de Lenovo, Jun Ouyang.

El primero de los portátiles Lenovo LOQ Essential es el 15IPH11, que estará disponible a finales de septiembre con un precio a partir de 1.599 euros, cuenta con procesador Intel Core Ultra Series 3 y gráficos integrados Intel Arc (con trazado de rayos acelerado por hardware y reescalado Intel XeSS por IA), y NPU dedicada para el procesamiento de IA local.

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Su batería alcanza las 21 horas gracias al diseño integrado que reduce el consumo de energía asociado a una GPU dedicada, la pantalla es de 15,3 pulgadas (16:10, 165 Hz y 100 % sRGB) y su chasis, un 10 % más ligero y fino que su predecesor, da paso a la conexión Thunderbolt 4 (permite cargas de 65 W - 100 W USB tipo-C). Además, cuenta con ranuras duales de memoria y SSD para futuras ampliaciones.

El modelo 15IRH11, que se podrá comprar desde 1.299 euros a finales de septiembre, combina procesadores Intel Core 220 series con GPUs Nvidia GeForce RTX 3050, y una pantalla de 15,3 pulgadas (16:10, 165 Hz y 100 % sRGB), al igual que en el peso sigue la misma máxima que el modelo 15LPH11. Tiene un detalle que podrán apreciar los más 'gamers' con teclas transparentes personalizadas con notas color púrpura.

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LA TORRE 17IRH11

La torre 17IRH11 también llega para los nuevos jugadores que se adentran en el mundo del PC para ofrecer un sistema listo para jugar y con el margen que ofrece poder actualizar el 'hardware' para estar al día de los juegos más exigentes.

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Esta torre se caracteriza por procesadores Intel Core 200 series y GPUs hasta Nvidia GeForce RTX 5060 Ti, lo que permite, gracias a la tecnología Nvidia Blackwell, disfrutar de juegos y capacidad de IA. De hecho, Nvidia DLSS 4.5 está disponible para mejorar la calidad gráfica del gaming en los juegos compatibles.

Cuenta con memoria DDR5 de hasta 32 GB (5600MT/s), opciones SSD PCIe Gen4, expansión de almacenamiento interno adicional, conectividad WiFi 7 y un diseño de conducto de aire oculto para facilitar la refrigeración silenciosa. Se podrá adquirir en noviembre de 2026 con un precio a partir de 999 euros en los colores dual Negro Cuervo y Gris Luna y Legion Space y Nahimic by SteelSeries.

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LOS DOS MONITORES LEGION GAMING

Lenovo cierra su nueva oferta de equipos gaming con el monitor Legion 27Q-20, disponible en enero de 2027 a partir de 269 euros, y el Legion 27U-20, a partir de 369 euros en el mismo mes. Ambos, con paneles Lenovo PureSight Fast IPS, comparten una cobertura de color 99 % sRGB y 95 % DCI-P3 (Delta E<2 calibrada de fábrica), certificación VESA DisplayHDR 400, brillo de 400 nit y soporte para 1.070 millones de colores.

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El Legion 27Q-20 se caracteriza por panel QHD (2.560 x 1.440), tasa de refresco de 320 Hz (tiempo de respuesta 1ms GtG), soporte a AMD FreeSync Premium, Adaptive Sync y Nvidia G-Sync Compatible y Focus View (ventana de visión concentrada de 24,5 pulgadas con laterales oscurecidos)-

El Lenovo Legion 27U-20 cuenta con Modo Dual que pasa a 180 Hz con resolución UHD (3.840 x 2.160) y 360 Hz con resolución FHD. Además, no faltan funciones impulsadas por IA como AI Crosshair (punto de mira IA), Game Companion (asistente de juego), AI Walkthrough (guía paso a paso IA) y Win-Moment Show (momento de victoria)

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