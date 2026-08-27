Jefe negociador del chavismo dice que mediación noruega para diálogos "no sirve para nada"

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Caracas, 27 ago (EFE).- El jefe negociador del chavismo y presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, afirmó este jueves que la mediación noruega para diálogos "no sirve para nada", luego de recordar que este país fue facilitador en antiguas negociaciones entre el chavismo y la oposición.

"Tanto que se habla de los benditos noruegos, que hasta una serie les hicieron en Netflix, eso no sirve para nada esa facilitación noruega, eso es un desastre como facilitadores del diálogo", dijo Rodríguez durante una sesión de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) en la que celebraba que el actual proceso de diálogo con la oposición, impulsado por Estados Unidos, se estuviera realizando "entre venezolanos".

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"Gracias a Dios y a la Virgen que nos liberamos de ellos y espero que sea para siempre. Deberíamos hacer una contra serie de Netflix para decir toda la verdad de esos bichos, son un desastre, que son metiches (entrometidos)", continuó el también hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

El diputado también cargó contra excancilleres de otros países que han participado en proceso de diálogos infructuosos en los últimos años en Venezuela, pero destacó la gestión del expresidente español José Luis Rodíguez Zapatero, quien ha mediado para lograr diversas liberaciones de presos políticos en el país.

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"Venezuela, por alguna (...) metafísica o esotérica razón, es motivo de la política interna de otros países. En otras oportunidades hemos visto facilitaciones ejemplares, como el caso del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, pero también hemos visto que cancilleres de otros países que supuestamente eran facilitadores, venían las palabras y nos caían a trancazos", indicó.

Rodríguez dijo que desde el chavismo se ha convocado a "todos los sectores de la oposición" venezolana para dialogar en diversas oportunidades y que siempre están dispuestos al debate.

El chavismo y la oposición se han sentado a dialogar en diversas ocasiones durante los últimos doce años, pero las conversaciones culminan entre denuncias de incumplimiento de acuerdos.

Actualmente, el chavismo mantiene un diálogo con un sector de la oposición liderado por la exdiputada Dinorah Figuera, quien es apoyada por Estados Unidos, a fin de alcanzar acuerdos para la transición de Venezuela, luego de la captura de Nicolás Maduro en enero pasado.

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Las partes acordaron a principios de agosto renovar los jueces de todo el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), afín al chavismo, así como la recuperación de activos de la reserva internacional del país depositados en el Banco de Inglaterra, para la atención de las víctimas del doble terremoto del pasado 24 de junio. EFE

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