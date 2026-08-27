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Finnair suspende sus vuelos a Dubái para toda la temporada de invierno por la inestabilidad en Oriente Medio

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La aerolínea Finnair ha anunciado la suspensión total de sus vuelos entre Helsinki y Dubái para la temporada de invierno, cancelando todas sus conexiones programadas entre el 25 de octubre de 2026 y el 27 de marzo de 2027 como consecuencia del prolongado conflicto bélico en Oriente Medio.

La compañía aérea finlandesa ha justificado la medida ante la falta de signos claros de mejora en la seguridad de la región, marcada por las hostilidades abiertas entre Estados Unidos e Irán que se extienden ya por sexto mes consecutivo.

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La aerolínea, de titularidad mayoritariamente estatal, mantenía esta ruta de forma exclusiva durante los meses de invierno, habiendo interrumpido previamente sus operaciones hacia Dubái y Doha a finales de febrero.

Desde la aerolínea han indicado que contactarán directamente con los pasajeros afectados para ofrecer alternativas de reubicación sin coste adicional o la devolución íntegra del importe de los pasajes.

Finnair continuará evaluando el entorno operativo junto a las autoridades de aviación civil para ajustar su red comercial en función de la evolución de la seguridad en el espacio aéreo del golfo Pérsico.

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