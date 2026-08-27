El Salvador comienza estudio para modernizar los tiempos laborales en diferentes sectores

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San Salvador, 27 ago (EFE).- El Consejo Superior del Trabajo (CST), un ente tripartido de El Salvador, comenzó este jueves un diálogo con la finalidad de modernizar los tiempos laborales en los diferentes sectores productivos del país, sin reducir la jornada de trabajo ni los derechos y garantías de los trabajadores, dijo una de sus miembros, Raúl Díaz.

Actualmente, el Código de Trabajo de El Salvador establece una semana laboral de 44 horas, con una jornada de trabajo de lunes a viernes de 8 horas, y 4 horas en día sábado, horarios adaptados al sector público y privado.

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Díaz, asesor legal de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal), explicó que una Comisión Técnica del CST se encargará de "escuchar las realidades de las empresas y de los trabajadores".

De este diálogo saldrán propuestas que luego tendrán que ser presentadas al CST, integrado por 24 miembros representantes del Gobierno, empleador y trabajadores.

"La realidad laboral ya no es la misma que hace 50 años. Hay que adaptar las condiciones porque las jornadas (de trabajo) con las militantes actuales, complican mucho la operación porque nos obliga a hacer tres cambios de turno", indicó el abogado durante una entrevista en un programa de radio local.

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Descartó que ya exista una propuesta de modernización de los tiempos laborales, tal como algunos medios han apuntado según dijo, y señaló que "podría existir múltiples propuestas a partir de los necesidades de cada sector y de su nivel de incidencia en la economía del país".

Díaz apuntó que "lo principal en el diálogo es que la jornada no se va a reducir y que no se va a reducir los derechos y las garantías de los trabajadores", y aseguró que la idea de llevar el debate "al Consejo Superior del Trabajo es que no sea una imposición y que haya un diálogo sincero entre todos los sectores".

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"No hemos hablado de implementar un horario cuatro por cuatro, trabajar 12 horas diarias cuatro días y descascar cuatro días, no se sabe (...) se puede pensar también en horarios especiales para sectores específicos y que la mayoría de empresas continúen trabajando con los horarios que tienen, no se sabe, pero para eso será el diálogo", afirmó.

"Es imprescindible entender que la propuesta, cualquiera que se contemple, debe estar adaptada a nuestra realidad, a nuestro entorno jurídico, a nuestras leyes y a los nuevos tiempos", subrayó el abogado, y agregó que la Comisión Técnica espera tener una propuesta para diciembre de este año.

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El estudio de la modernización de los tiempos laborales ha generado diversas reacciones en el país centroamericano, principalmente en lo relativo a no afectar los derechos de los trabajadores, según han señalado algunos economistas, y a no reducir los salarios de los empleados.

En el ámbito salarial, el salario mínimo vigente desde junio de 2025 en el sector de comercio y servicios es de 408.80 dólares, mientras que en el sector maquila alcanza 402.26 dólares. Los trabajadores agrícolas reciben un sueldo mensual de 272,72 dólares. EFE

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