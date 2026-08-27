El extremo ucraniano Viktor Tsygankov ficha por el Ajax por 5 millones de euros

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Girona (España), 27 ago (EFE).- El delantero ucraniano Viktor Tsygankov ha fichado por el Ajax neerlandés, que pagará 5 millones de euros al Girona español, tras todo un verano de tensiones entre el jugador y el club catalán.

El extremo ucraniano de 28 años se reencontrará en el conjunto de Ámsterdam con el técnico español Míchel Sánchez, el entrenador con el que hizo historia en la temporada 2023-2024, cuando el Girona se clasificó a la Liga de Campeones, y con el que descendió a la Segunda División el curso pasado.

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Tsygankov informó de que no quería jugar en Segunda y no jugó ni un solo minuto en toda la pretemporada. La situación se fue enquistando y seguía en el club para el inicio del curso oficial. Quique Álvarez le incluyó en la convocatoria del partido de la primera jornada contra el Leganés, pero se negó a vestirse de corto y vio el partido desde el palco.

Ante esta situación, club le abrió un expediente disciplinario. "Las actuaciones del jugador pueden suponer un incumplimiento de sus obligaciones contractuales y no se ajustan a los estándares de conducta exigidos", rezaba el comunicado del Girona.

Su agente, Oleg Smaliychuk, había convocado una rueda de prensa este lunes en Girona para esclarecer la situación actual del futbolista y abordar su situación deportiva, pero apareció la propuesta del Ajax y canceló la aparición ante los medios de comunicación pocas horas antes.

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El serial acaba finalmente con el traspaso del jugador, muy criticado por la afición en las últimas semanas. El Girona ha anunciado su salida con un escueto comunicado de apenas una frase.

Tsygankov, internacional con la selección de Ucrania, llegó a Montilivi en invierno de 2023 y se despide del club tras sumar 20 goles y 23 asistencias en 119 partidos con la camiseta rojiblanca. EFE

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