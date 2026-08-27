Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 27 ago (10.00GMT)

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Madrid, 27 ago (EFE).-

Rasuwa (Nepal).- Las autoridades de Nepal aumentaron este jueves a 289 la cifra de fallecidos tras la riada masiva que arrasó varias localidades a su paso el miércoles por una zona fronteriza con el Tíbet por el desbordamiento del río Bhote Koshi.

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Rasuwa (Nepal).- El Ejército y las fuerzas de seguridad de Nepal rescataron este jueves con vida a 123 personas que se encontraban atrapadas o incomunicadas tras la devastadora riada del río Bhote Koshi, en el distrito de Rasuwa, fronterizo con el Tíbet, entre las que hay 29 extranjeros.

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Pekín.- China ofreció este jueves a Nepal ayuda de emergencia y reforzar la coordinación en las labores de búsqueda y rescate tras la devastadora riada que golpeó la frontera entre ambos países y que ha dejado 180 muertos y casi 1.400 desaparecidos, según los balances provisionales de ambas partes.

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Beirut.- Alrededor de 120 refugiados sirios partieron este jueves desde Beirut con destino a Hama, Alepo, Raqa y Damasco en el marco de la novena fase del programa de retorno coordinado entre el Gobierno libanés y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), según informó la Seguridad General libanesa.

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Donetsk.- El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y primer viceministro de Defensa de Rusia, general de Ejército Valeri Guerásimov, visitó la comandancia de la agrupación militar Sur en el marco de una inspección a las fuerzas que combaten en Ucrania, según informó este jueves el mando castrense ruso.

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Nom Pen.- El presidente del Senado de Camboya, Hun Sen, asistió este jueves a una ceremonia en Nom Pen, con motivo de la II Conferencia Interparlamentaria de Presidentes de Parlamentos.

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Manila.- La Comisión de la Verdad de Filipinas celebró este jueves su segunda sesión en agosto con el fin de documentar los actos de violencia cometidos durante la guerra contra las drogas del expresidente Rodrigo Duterte, y formular recomendaciones basadas en pruebas para el enjuiciamiento, la reforma institucional y la reconciliación.

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Barcelona (España).- El Barcelona ha hecho oficial este jueves el fichaje del portero croata Dominik Livakovic, procedente del Fenerbahce turco, hasta el 30 de junio de 2030.

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alm/EFE

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