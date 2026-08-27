Almodóvar y Sofia Coppola dialogarán sobre su cine en el Festival de Nueva York

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Nueva York, 27 ago (EFE).- El Festival de Cine de Nueva York (NYFF) emparejará a los reconocidos cineastas Pedro Almodóvar y Sofia Coppola para participar en los diálogos 'Crosscuts' (Cortes transversales), un encuentro entre directores de distintos géneros y estilos, según anunció este jueves la organización Film at Lincoln Center.

El diálogo entre el director manchego y la realizadora estadounidense tendrá lugar el próximo 5 de octubre en el teatro neoyorquino Walter Reade.

En la charla, Almodóvar tratará su proceso creativo en 'Amarga Navidad', mientras que Coppola profundizará sobre la cinta 'Making Marie Antoinette' -un filme rodado originalmente por su difunta madre, Eleanor Coppola, y terminado por Sofia- que revisita la creación de la película de 2006; ambas cintas forman parte de la 64 edición del NYFF.

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Según el festival, esta será "una conversación que explora sus inquietudes temáticas compartidas en torno al género, la memoria, las relaciones íntimas y la compleja interacción entre realidad y ficción".

Además, el Film at Lincoln Center anunció hoy una programación que también reunirá a figuras de la talla de Martin Scorsese, Ryûsuke Hamaguchi y Ava DuVernay.

El programa 'Talks' (charlas), que se celebrará del 25 de septiembre al 12 de octubre en varias sedes de Nueva York, complementa las proyecciones del festival con diálogos sobre el estado del séptimo arte.

Entre las actividades más destacadas de este año se encuentra una conversación sobre la carrera del cineasta James Gray con el legendario Martin Scorsese.

Entre los títulos destacados que forman parte de la programación del NYFF también se encuentra 'Fatherland', de Paweł Pawlikowski, que ganó el premio a Mejor Dirección en el Festival de Cannes el pasado mayo.

El director ruso Andrey Zvyagintsev también presentará su más reciente película, 'Minotaur', ganadora del prestigioso premio Grand Prix de Cannes, sobre un empresario de mediana edad encargado de seleccionar a algunos de sus empleados para que luchen en la guerra en Ucrania.

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Mientras, tendrán su estreno mundial 'Behemoth!', del estadounidense Tony Gilroy y protagonizada por el chileno Pedro Pascal; '14th', de Ava DuVernay, y el documental 'I Deserve a Lover Whose Every Rise Sets Fiery Dooms Raging Across the Skies', de Mani Haghighi.

Otros títulos destacados de esta sección son 'Paper Tiger', de James Gray; 'Everytime', de Sandra Wollner; 'A Man of His Time', de Emmanuel Marre, y 'Rose', de Markus Schleinzer, todos ellos estrenados en el más reciente Festival de Cannes. EFE

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