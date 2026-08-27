Algunos miembros del BCE hubieran apoyado subir los tipos de interés en julio

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(Añade datos de las actas)

Fráncfort (Alemania), 27 ago (EFE).- Algunos miembros del Banco Central Europeo (BCE) hubieran apoyado subir los tipos de interés en julio porque consideraron que una respuesta tardía de política monetaria a los efectos de la guerra en Irán puede retrasar que la inflación vuelva al 2 %.

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Algunos miembros dijeron que los datos recibidos desde junio habían puesto de manifiesto la necesidad de un mayor endurecimiento de la política monetaria, dice el BCE en las actas de la reunión de julio, publicadas este jueves.

Por ello esos miembros no se hubieran opuesto en julio a un aumento de los tipos de interés.

Los mercados descuentan que el BCE subirá el precio del dinero en septiembre cuando tendrá las nuevas proyecciones de crecimiento e inflación.

"Una respuesta tardía de la política monetaria podría retrasar el retorno de la inflación al 2%, afectar las expectativas de inflación de manera más duradera y requerir un ajuste aún mayor posteriormente, perjudicando tanto a los hogares como a las empresas", argumentaron en julio esos miembros del BCE a favor de subir las tasas.

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Para ellos existen claros riesgos de que la inflación suba, aunque aún no se han manifestado los efectos de segunda ronda, es decir cuando el aumento de la inflación lleva a los trabajadores a pedir salarios más elevados y suben más los precios porque con más ingresos se pueden pagar precios más elevados, de modo que se crea una espiral inflacionista.

La política monetaria debía actuar antes de que aparecieran esos efectos "para no correr el riesgo de quedarse rezagada", dijeron esos miembros del BCE.

También argumentaron que "era necesario que los tipos de interés se situaran en un nivel ligeramente restrictivo".

Y consideraron que los tipos de interés actuales no frenaban la economía.

También recalcaron la baja probabilidad de que se dé una situación en la que no se justifique una nueva subida de tipos de interés.

El BCE consideró en sus proyecciones en junio que las tasas de interés debían aumentar aún más en todas las situaciones económicas que pronostica como posibles, desde la más benigna, como que concluya la guerra en Irán, hasta la más severa, que sería que se prolongue mucho el conflicto.

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Al final todos estuvieron de acuerdo en julio con mantener los tipos de interés a los depósitos de los bancos en el 2,25 % en un momento de incertidumbre.

Los miembros del BCE a favor de mantener el precio del dinero en julio consideraron que "la situación era frágil" y no grave.

Además, en junio la inflación bajó en la zona del euro hasta el 2,8.

En julio ha vuelto a subir hasta el 2,9 % porque se mantiene el encarecimiento de la energía por la guerra en Irán.

Los acontecimientos en Oriente Medio han demostrado la rapidez con la que se pueden recrudecer las tensiones geopolíticas.

El BCE ya ha observado que, "incluso, durante el alto el fuego, los precios de los futuros del petróleo se mantuvieron elevados a medio plazo".

La economista alemana Isabel Schnabel, miembro del comité ejecutivo del BCE, consideró el miércoles en una entrevista con la agencia Bloomberg que con el tipo de interés de referencia actual, es improbable que la inflación vuelva al nivel objetivo a medio plazo, por lo tanto, será necesario subirlo más.

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El economista jefe del BCE, el irlandés Philip Lane, dijo la semana pasada en Dublín que la inflación se situará en la eurozona cerca del 3 % en lo que queda de año, aunque dependerá de qué ocurra en las negociaciones entre EEUU e Irán.

Asimismo Lane consideró que la economía de la zona del euro crece por lo que dejó entrever que podría soportar una subida de los tasas de interés.

La cuestión central para la política monetaria es si el actual aumento de la inflación será pasajero o si indica presiones más amplias.

El BCE prefirió en julio esperar a ver cómo evolucionaba la situación durante el resto del verano. EFE