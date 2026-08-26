Xi Jinping viajará a Kirguistán para la cumbre Organización de Cooperación de Shanghái antes de visitar Egipto

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El presidente de China, Xi Jinping, tiene previsto viajar este domingo a Kirguistán para participar en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) antes de dirigirse a Egipto para una visita de Estado, tal y como han anunciado las autoridades del país.

En un comunicado, el Ministerio de Exteriores de China ha señalado que Xi tiene previsto reunirse con su homólogo kirguís, Sadir Japarov, en el marco de la cumbre de la OCS, que tendrá lugar en Biskek, la capital de Kirguistán.

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Asimismo, el mandatario prevé desplazarse a posteriori a Egipto, donde mantendrá un encuentro con el presidente del país africano, Abdelfatá al Sisi, con el que espera abordar cuestiones de relevancia internacional, como el conflicto en Oriente Próximo. La gira del presidente en el exterior terminará el 3 de septiembre, según estas informaciones.