El Govern destina 580.000 euros más a acción humanitaria por los terremotos de Venezuela y Colombia

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La Conselleria de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, a través de la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), ha acordado destinar unos 580.000 euros más a acción humanitaria destinada principalmente al saneamiento de agua para dar respuesta a las consecuencias de los terremotos de Venezuela y Colombia.

En declaraciones este miércoles, el conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, ha detallado que se han activado dos nuevos convenios con las ONG Oxfam Intermón y Acción contra el Hambre para proyectos en Venezuela, y un convenio de emergencia con Cruz Roja para Colombia.

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El conseller ha explicado que el acceso al agua potable es uno de los problemas a atender después de los primeros días de emergencia tras este tipo de catástrofes naturales, y ha asegurado que el Govern quería estar presente en esta segunda etapa "en la cual las necesidades continúan siendo muy importantes y muchas veces la ayuda internacional disminuye".

En Venezuela, las dos intervenciones se centran en recuperar el acceso al agua segura, el saneamiento, la promoción de la higiene y la protección de las personas afectadas, especialmente personas de colectivos vulnerables, y las actuaciones se implementarán en los estados de Falcón y La Guaira.

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El convenio con Oxfam Intermón cuenta con una financiación de 184.500 euros y prevé beneficiar a unas 1.200 personas, mientras que el de Acción contra el Hambre está dotado con 245.000 euros y llegará a unas 2.000 personas.

En Colombia, el Govern ha activado el convenio de emergencia con Cruz Roja para contribuir a las necesidades básicas inmediatas de agua, saneamiento e higiene de las personas afectadas por el terremoto del 10 de agosto, y destinará 150.000 euros, a propuesta de la organización humanitaria.

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La intervención durará unos 6 meses y se centrará en los departamentos de Chocó y Valle del Cauca, y consistirá en la instalación de sistemas de captación y almacenaje de agua de lluvia, que se complementará con depósitos y accesorios básicos en hogares y entrega de lotes de tratamiento de agua para consumo humano.

LA DELEGACIÓN EN BOGOTÁ

El conseller ha destacado también la labor de la Delegación del Govern en Bogotá, que cubre los países andinos, que "ha estado muy activa en colaboración con las comunidades catalanas" durante los primeros días de la catástrofe, dando apoyo a catalanes que querían volver a Catalunya o que tenían problemas de pérdida de documentación.

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La delegación también ha trabajado con embajadas y consulados, y desde Barcelona el Govern ha estado en contacto con las comunidades venezolana y colombiana para dar apoyo psicológico y "ayudarlos a hacer visible su propia solidaridad", acompañándolos en el envío de material humanitario y dinero a sus familias y comunidades afectadas.