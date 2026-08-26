Tribunal paraguayo condena a prisión a cinco acusados por feminicidio de una adolescente

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Asunción, 26 ago (EFE).- Un tribunal de Paraguay sentenció a penas de entre tres y diez años de prisión a cinco acusados por su presunta participación en el feminicidio de una adolescente de diecisiete años, ocurrido en mayo de 2025 en el departamento de Caaguazú (este), un caso que conmocionó al país e inspiró la denominada "Ley Mafe", bajo la cual funciona un sistema local de búsqueda de menores de edad a través de las redes sociales.

En una audiencia que se extendió hasta la madrugada de este miércoles, el tribunal de sentencia integrado por los jueces Luis Ovelar, Andrea Riquelme y Víctor Vera condenó a una amiga del presunto autor, a pagar diez años de prisión, a un farmaceuta (a cinco años), a los padres del acusado de cometer el homicidio (a cuatro años y seis meses) y al suegro de la víctima (a tres años).

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Queda pendiente la sanción para el principal sospechoso, quien era menor de 18 años al momento del crimen y está sometido a un proceso judicial bajo el régimen penal adolescente, en el que se expone a una pena máxima de ocho años de cárcel, según publicaciones de medios locales.

María Fernanda Benítez, la víctima, tenía de catorce a quince semanas de gestación cuando se denunció su desaparición, el 27 de mayo del año pasado. Cuatro días después, su cuerpo, incinerado, fue hallado en una fosa en un terreno baldío en la ciudad de Coronel Oviedo (este), según las investigaciones del Ministerio Público.

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El principal acusado, quien se presume actuó solo, se "habría molestado" porque la adolescente quedó embarazada y no accedió a practicarse un aborto, reveló la Fiscalía en su momento.

Los delitos atribuidos a los condenados van desde instigación (amiga), frustración de la persecución y ejecución penal, así como ocultamiento de evidencias (suegro). También se les señala de complicidad en tentativa de aborto (farmaceuta) y simulación de hecho punible de denuncia falsa sobre desaparición del principal acusado y obstrucción a la justicia (padres).

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A raíz de la muerte de María Fernanda, que causó gran indignación en Paraguay, el presidente del país, Santiago Peña, sancionó en diciembre pasado una ley aprobada semanas antes, en noviembre de 2025, por la Cámara de Diputados, previo aval del Senado, que creó el Registro Nacional de Personas Desaparecidas (Renad) y el Sistema de Alerta Mafe.

Este último mecanismo, similar a la llamada Alerta Ámber, fue presentado en julio pasado por Peña junto a representantes de Meta y funciona en las redes sociales afiliadas a la empresa matriz y propietaria de Facebook e Instagram. EFE