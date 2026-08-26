El Ibex 35 se apoya en los 20.000 puntos (+0,05%), con el crudo en 88 dólares y pendiente de Nvidia

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El Ibex 35 ha finalizado la sesión de este miércoles con un avance del 0,05%, hasta situarse en los 20.067,30 puntos, con el precio del petróleo Brent --de referencia en Europa-- a la baja, hasta los 88 dólares por barril, y pendiente de los resultados del fabricante de chips estadounidense Nvidia.

Durante la presente jornada, los inversores continúan pendientes de los acontecimientos en Oriente Próximo tras la ofensiva económica contra Irán lanzada por Estados Unidos y el acuerdo que están tratando de concretar la República Islámica y Omán para la reapertura segura del estrecho de Ormuz.

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El ministro de Exteriores omaní, Badr al Busaidi, abordó ayer junto su homólogo iraní, Abbas Araqchi, "un plan por fases" para la reanudación "segura" de la navegación en Ormuz, durante una visita a Teherán.

El marco de negociación propuesto incluye la creación de un corredor marítimo conjunto temporal a través del estrecho de Ormuz y un acuerdo para poner en marcha un proyecto conjunto de desminado del estrecho.

No obstante, las autoridades iraníes han subrayado que este "plan por fases" que han coincidido en establecer con Omán para la gestión del tránsito por el estrecho de Ormuz no implica la "apertura inmediata" del estratégico paso, dado que ésta está supeditada al cumplimiento de las condiciones impuestas por Teherán. De lo contrario, ha advertido, esta vía navegable "permanecerá cerrada".

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Qaribabadi ha apuntado que la ruta de entrada al Golfo Pérsico discurrirá por aguas iraníes y la de salida por aguas territoriales omaníes. No obstante, ha agregado, "en ambas, los buques atravesarán aguas iraníes" como parte de esa suerte de "autopista de ida y vuelta con una anchura total de unas siete millas (unos once kilómetros)".

Con todo, el viceministro ha aclarado que esta ruta es de carácter "temporal" en la medida en que Teherán y Mascate habrán de negociar en un plazo de entre 30 y 60 días una nueva que sea "permanente".

Asimismo, ha asegurado que "la ruta sur del estrecho de Ormuz se cerrará", en alusión al corredor meridional controlado por Estados Unidos, según declararon al portal Axios dos funcionarios estadounidenses que destacaron el transporte de 10 millones de barriles de petróleo diarios. "Esto es un acuerdo. Omán acepta que se cierre esta ruta, y el asunto se comunicará a la Comunidad Internacional", ha aseverado Qaribabadi.

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En este contexto, el precio del petróleo Brent --de referencia en Europa-- bajaba un 0,36% en el cierre de las Bolsas europeas, hasta los 88,26 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en Estados Unidos-- abarataba su precio un 0,16%, hasta los 82,23 dólares por barril.

En el terreno macro, la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio de Estados Unidos ha mantenido en su segunda lectura el dato de incremento del producto interior bruto (PIB) del país norteamericano en el segundo trimestre con un aumento anualizado del 1,5%, lo que supone una subida del 0,4% trimestral.

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Asimismo, los mercados mantienen el foco en los resultados del fabricante de chips estadounidense Nvidia, que se conocerán hoy mismo tras el cierre de Wall Street.

"Más allá del impacto el día de resultados (el mercado es especialmente exigente y el más mínimo incumplimiento puede llevar a tomas de beneficios), creemos que los fundamentales de la compañía son muy sólidos y nuestra predisposición sería "comprar en la debilidad" si se producen caídas", exponen los analistas de Bankinter.

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Los inversores también estarán pendientes de la cumbre de banqueros centrales de Jackson Hole, que arranca mañana jueves y que contará el viernes con la intervención del presidente de la Fed, Kevin Warsh, en su estreno en este simposio.

Sobre este encuentro, la directora de inversores de patrimonio de Neuberger, Shannon Saccocia, afirmó que "es probable que persista la inquietud en el mercado de renta fija, pero no es el extremo corto de la curva -que controla la Fed- el que está generando consternación, sino el extremo largo, y es poco probable que de Jackson Hole salga algo que pueda cambiar la percepción de un mayor crecimiento y una mayor deuda".

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En España, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado los datos de hipotecas sobre viviendas del mes de junio, que aumentaron un 10,8% en tasa interanual, hasta los 45.907 préstamos, su mayor cifra en este mes en 16 años.

Volviendo a la Bolsa española, los valores más alcistas de la sesión han sido Acerinox (+3,19%), ArcelorMittal (+2,93%), Puig (+1,73%), Fluidra (+1,08%) y BBVA (+1,05%). De su lado, Ferrovial encabezó los descensos (-4,95%), seguido de Telefónica (-2,04%), Cellnex (-1,51%), Acciona (-1,41%) y Banco Sabadell (-1,27%).

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A excepción del índice británico FTSE 100, que cedió un 0,07%, el resto de las principales Bolsas europeas ha cerrado la jornada con ganancias: el francés Cac 40 subió un 0,27%, el alemán Dax un 0,08%, el italiano FTSE MIB un 0,31% y el Euro Stoxx 50 un 0,23%.

Al otro lado del Atlántico, Wall Street espera a los resultados de Nvidia con ligeras pérdidas: el Dow Jones retrocedía un 0,29% al cierre de los parqués europeos, el S&P 500 un 0,02% y el Nasdaq 100 un 0,26%.

Respecto al mercado de deuda, el rendimiento del bono español a diez años se situaba en el 3,673%, llevando la prima de riesgo --el diferencial con las obligaciones del Estado de Alemania con igual plazo de vencimiento-- a 44,57 puntos básicos.

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En el mercado de divisas, el euro se depreciaba un 0,20% en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1652 'billetes verdes'.

En el ámbito de los activos denominados 'refugio' en situaciones de alta volatilidad, el precio de la onza de oro descendía un 0,9e% hasta situarse en los 4.651 dólares, mientras que la principal criptomoneda, el bitcoin, perdía un 1,84% hasta los 78.048 dólares.