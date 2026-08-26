Indicador que la Fed usa como referencia inflacionaria muestra subida del 3,3 % en julio

Guardar

Washington, 26 ago (EFE).- El índice subyacente de precios de gastos de consumo personal (PCE), el indicador que la Reserva Federal emplea como principal baremo inflacionario, mostró este miércoles una subida de los precios en Estados Unidos del 3,3 % interanual en julio, un dato que arroja más presión sobre la entidad para incrementar los tipos de interés.

El dato no subyacente, que incluye también alimentos y energía, publicado este miércoles por el Buró de Análisis Económico (BEA) muestra un avance de los precios del 3,7 % con respecto a julio de 2025.

Con respecto a junio, la subida fue del 0,2 %, tanto a nivel subyacente como no subyacente.

El dato se conoce además en un contexto marcado por la preocupación en torno al gran volumen de deuda estadounidense y a los rendimientos récord que Washington está teniendo que pagar para financiarse, un escenario que se complicaría si la Fed incrementa el precio del dinero, lo que presionaría a la baja el precio de los bonos y al alza el interés asociado.

PUBLICIDAD

Muchos de los miembros de la junta de política monetaria de la Reserva Federal ya reconocieron en su reunión de julio la necesidad de subir el referencial si los niveles actuales de inflación, que llevan alejados de la meta del 2 % de la entidad un lustro, no se suavizan pronto.

Es por eso que los inversores analizarán con especial las palabras que el nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh, tiene previsto pronunciar el viernes en el Foro de Política Económica de Jackson Hole, en el estado de Wyoming.

Las cifras PCE publicadas hoy también muestran que los ingresos personales aumentaron un 0,4% con respecto a junio, mientras que el gasto creció un 0,2%, ambos datos por encima de lo previsto por los analistas.

Los futuros en Wall Street retrocedieron levemente tras la publicación del informe, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo registraron alzas muy ligeras.

La semana pasada el volumen del pasivo del Gobierno Federal estadounidense superó por primera vez los 40 billones de dólares, y sus títulos a 10 y 30 años se adjudicaron con intereses récord en 19 y 25 años. Ambos se han moderado ligeramente después de que el Departamento del Tesoro anunciara que duplicará su volumen de recompra de bonos entre septiembre y noviembre. EFE

PUBLICIDAD