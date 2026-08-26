Estas son las medidas de seguridad para adolescentes a las que se compromete Meta en Facebook e Instagram

Imagen de recurso de la red social Instagram POLITICA META

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Meta ha llegado a un acuerdo con un grupo de fiscales generales de Estados Unidos para mejorar la seguridad de los adolescentes en Facebook e Instagram en medio del juicio que afronta por el diseño adictivo de sus redes sociales, que incluyen controles estrictos sobre el tiempo de uso y bloqueos predeterminados durante la noche.

El acuerdo alcanzado este miércoles contempla 13 medidas que se aplicarán de manera automática a los usuarios menores de 18 años, cuya experiencia en Facebook e Instagram se desarrolla desde las Cuentas para adolescentes, introducidas en 2024.

Con ellas, se busca reforzar el bienestar de los menores precisamente cuando Meta afronta un juicio por el diseño adictivo de sus redes sociales, potenciado por elementos como la navegación sin límite por publicaciones, las notificaciones y las recomendaciones de contenido.

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NUEVAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

La lista incluye nuevas medidas y controles parentales más estrictos, que se unen a las ya existentes, para gestionar de manera más afectiva el tiempo que pasan en las redes sociales y el contenido al que acceden. La primera que se cita es el establecimiento de un límite de tiempo predeterminado de dos horas al día para el uso conjunto de las Facebook e Instagram que solo podrá desactivarse con el permiso de los padres.

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También se establece un modo nocturno que impida, de manera predeterminada, el uso de las plataformas entre la medianoche y las 6 de la mañana, además de un modo escolar que bloquee silencie las notificaciones entre las 8 y las 15 horas.

Estas restricciones se acompañarán de avisos sobre el tiempo de uso, que aparecerán cada 15 minutos o cuando los menores alcancen los 60 o 90 minutos de navegación continua.

En lo que respecta a los contenidos, los menores podrán configurar como predeterminado un 'feed' que no esté gestionado por el algoritmo de recomendaciones y desactivar la reproducción automática de los vídeos, para que tengan que tocarlos de manera deliberada si quieren verlos.

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Tampoco verán los 'Me gusta' ni las reacciones en las publicaciones públicas. Además, se impide que los menores puedan utilizar filtros de maquillaje extremo, que se une a la prohibición de uso de los filtros de cirugía estética.

Los menores tendrán acceso a contenidos adecuados para su edad, que se determinan en base a criterios de clasificación de películas y a los comentarios de los padres. Las estar configuradas las cuentas de los adolescentes como privadas por defecto, se restringe el contacto con adultos potencialmente sospechosos y se limita la posibilidad de que los adultos los puedan encontrar.

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Los adolescentes seguirán teniendo herramientas para denunciar contenido, aunque Meta se ha comprometido a mejorar los tiempos de respuesta. Además, los padres contarán con nuevos controles, como las notificaciones que se mostrarán cuando un adolescente vincule una cuenta secundaria o interactúe con cuentas potencialmente sospechosas.

Todas estas medidas están supeditadas a un sistema de verificación de edad, que elimina de manera proactiva aquellas que detecta que pueden pertenecer a menores de 13 años --edad mínima que establece Meta para acceder a sus redes sociales--.

Al respecto, la compañía ha incidido una vez en las que este control requiere que las tiendas de aplicaciones también proporcionen a los desarrolladores información de edad verificada, para que el trabajo no dependa únicamente de las aplicaciones.

COMPROMISO DE LA INDUSTRIA

Meta se ha comprometido a implementar estas medidas y a mantenerlas en un plazo de diez años, pero pretende que se conviertan en un estándar para la industria, y ha extendido la responsabilidad a YouTube e TikTok.

En concreto, anima a estas dos plataformas a que introduzcan un límite diario de dos horas, el bloqueo nocturno de las 'apps' por defecto, silencien las notificaciones en horario escolar, muestren avisos cada 15 minutos de uso continuo y e introduzcan nuevos controles parentales.

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Las medidas de seguridad forman parte de un acuerdo que también contempla el pago de cerca de 18.000 millones de dólares (unos 15.400 millones de euros) para resolver el juicio por el diseño de sus redes sociales, con el que pretende que se promuevan iniciativas de seguridad juvenil.