(Previa) El RC Celta y CA Osasuna buscan goles y su primera victoria de la temporada

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El RC Celta y CA Osasuna se enfrentan este jueves (20.30 horas) en el partido correspondiente a la jornada 1 de LaLiga EA Sports, aplazado debido a una enfermedad que padecía el césped del ABANCA Balaídos y en el que ambos conjuntos buscarán sumar los tres primeros puntos tras empatar a cero en sus respectivos encuentros de la segunda fecha.

Tanto el conjunto celeste como el 'rojillo' tendrán como objetivo lograr la primera victoria de esta campaña, después de haber empatado en sus debuts ligueros, a domicilio ante el Valencia CF (0-0), y en casa ante el Levante UD (0-0) respectivamente. En ambos encuentros, ninguno de los dos equipos mostró una idea clara de juego y, por ello, querrán despejar las dudas generadas entre sus aficionados.

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El combinado dirigido por Claudio Giráldez tendrá la misión de volver a deslumbrar con el gran juego desarrollado en la temporada anterior, en la que despuntaron, sobre todo, 'los chicos de la casa'. Enfrente estarán los de Luis Miguel Ramis, encargado de un nuevo proyecto que espera no tener tanto sufrimiento como el año pasado.

Tras los problemas con el césped, el Celta querrá que el ABANCA Balaídos sea de nuevo un fortín por el que los rivales les cueste puntuar, una situación que no lograron establecer la pasada campaña, convirtiéndose el conjunto vigués en el peor equipo local, sólo por delante del Real Oviedo.

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Una situación que intentará aprovechar un Osasuna que, por el contrario, necesita subir su competitividad fuera de El Sadar, ya que en el curso pasado fue el cuarto peor equipo a domicilio, aunque a su favor tiene que el feudo vigués no se le ha dado mal con tres triunfos en sus últimas cuatro visitas, entre ellas del pasado mes de febrero por 1-2.

Para ello, Giráldez, que no contará con Borja Iglesia debido a una lesión en el sóleo izquierdo, deberá explotar el potencial de toda su plantilla y, sobre todo, de algunos de sus jugadores claves como Williot Swedberg, Ferran Jutglà y Aleix Febas. La misma tarea tendrá Ramis, quien mantuvo el bloque del equipo tras el mercado de fichajes y que necesite que Ante Budimir tenga su olfato goleador de las últimas temporadas y que la pasada campaña hizo tres tantos a los célticos.

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