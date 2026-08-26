Zelenski anuncia un refuerzo de posiciones en la región de Donetsk durante una visita al frente

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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado este miércoles el refuerzo y renovación de posiciones en la región de Donestk, durante una visita al frente en Zaporiyia en la que ha estado acompañado por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Mijailo Drapati.

"Hoy estoy con nuestros guerreros que defienden sectores extremadamente difíciles del frente. Nuestras posiciones en la región de Donetsk se reforzarán con dos grupos de fuerzas reestructuradas, que estarán al mando de los héroes de Ucrania Denis Prokopenko y Andri Biletski", ha declarado en sus redes sociales, tras entregar a este último una condecoración por sus servicios al país.

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El mandatario se ha reunido en el "sector de Oleksandrivski" con efectivos de la 80º Brigada Aérea de Asalto de Halitska, quienes tienen "peticiones específicas: suministro de drones, artillería de largo alcance y radares pequeños, financiación directa para las brigadas, formación y motivación" de los militares, así como "problemas con los desertores".

Zelenski ha trasladado un mensaje de "gratitud" a los militares desplegados, de quienes ha destacado su lucha "con orgullo y resiliencia" durante los más de cuatro años de guerra desatada con la invasión rusa. "Esta es la razón principal por la que Ucrania existe y vive", ha subrayado.

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En esta línea, ha agradecido a las fuerza aérea por los "logros" alcanzados en Zaporiyia, Donetsk, Dnipró "y otros sectores cruciales del frente". "Esta es ya una de nuestras operaciones históricas, que nos ha permitido demostrar que los ucranianos saben cómo alcanzar sus objetivos y cómo infligir pérdidas significativas a los rusos. La contraofensiva de Oleksandrivski", ha dicho.

"Cada paso que damos para hacer retroceder a los rusos brinda mayor seguridad a nuestro pueblo y más oportunidades diplomáticas a Ucrania para poner fin a esta guerra con dignidad. Continuaremos nuestra defensa activa", ha asegurado.