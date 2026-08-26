Bélgica alerta de una "emergencia nacional" ante la ola de tiroteos en Bruselas vinculados al narcotráfico

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El ministro del Interior de Bélgica, Bernard Quintin, ha alertado de que el país "se encuentra en una situación de emergencia nacional" tras la nueva ola de tiroteos registrada en la capital, Bruselas, y ha anunciado una serie de medidas para reforzar la lucha contra la violencia ligada al narcotráfico y el crimen organizado.

"Tras la nueva serie de tiroteos en Bruselas, he propuesto varias medidas concretas para reforzar la lucha contra la violencia relacionada con el tráfico de drogas y la delincuencia organizada. Nos encontramos en una situación de emergencia nacional. La lucha contra la delincuencia organizada debe ser una prioridad absoluta para todos los servicios y todos los niveles de poder", ha escrito Quintin en un mensaje en redes sociales.

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Entre las medidas anunciadas por el ministro, recogidas por la cadena RTL, figuran el despliegue de un pelotón de infantería adicional en Bruselas, el refuerzo de las unidades especiales de Policía y de la Policía Judicial Federal de Bruselas, así como la continuidad de las operaciones de la Acción Policial Integral.

"Para garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos, se requiere un esfuerzo adicional. Si no actuamos hoy de manera coordinada y firme, seguiremos actuando a posteriori. Por eso estamos reforzando significativamente la presencia federal sobre el terreno", ha subrayado el ministro.

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La región de Bruselas atraviesa un nuevo repunte de violencia, con seis tiroteos registrados en cuatro días en los barrios de Anderlecht, Saint-Gilles y Molenbeek, lo que eleva a 65 el número de tiroteos contabilizados en la región desde principios de año, la misma cifra que en todo el año pasado.

En una reunión este martes con Quintin, los alcaldes de los barrios afectados denunciaron la falta de inversión federal y reclamaron al ministro un enfoque "federal" al considerar que el aumento de la criminalidad en la capital se trata de "un asunto nacional", según ha recogido la cadena local BX1.

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También han denunciado que el refuerzo de la Policía Federal es "insuficiente" y han sondeado la posibilidad de solicitar ellos mismos la intervención de agentes federales mediante el artículo 43 de la ley sobre la función policial, previsto para casos de amenaza grave e inminente al orden público cuando los recursos locales resultan insuficientes.

El ministro belga, por su parte, ha defendido su gestión y ha negado que Bruselas cuente con menos efectivos policiales que otras ciudades como Amberes. Además, ha atribuido la situación actual a "entre 20 y 25 años de indecisión" heredados en la gestión de la seguridad en la capital.

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