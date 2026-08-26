Irán aclara que su "plan por fases" con Omán sobre Ormuz no implica la apertura inmediata del estrecho

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Las autoridades iraníes han subrayado que el "plan por fases" que ha coincidido en establecer con Omán para la gestión del tránsito por el estrecho de Ormuz no implica la "apertura inmediata" del estratégico paso, dado que, ha precisado, la reapertura está supeditada al cumplimiento de las condiciones impuestas por Teherán.

"Este acuerdo no implica la apertura inmediata del estrecho de Ormuz a partir de mañana", ha explicado el viceministro de Exteriores de Irán, Kazem Qaribabadi, según declaraciones recogidas por la cadena estatal iraní IRIB en las cuales ha recalcado que la reapertura está supeditada "al cumplimiento de las condiciones definitivas impuestas por Irán". De lo contrario, ha advertido, esta vía navegable "permanecerá cerrada".

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Tras apuntar que "antes de las recientes guerras, no había problemas en el estrecho de Ormuz" y que Teherán "no prestaba especial atención" a las cuestiones relacionadas con el citado paso que conecta los golfos Pérsico con el de Omán, el alto funcionario ha reivindicado al enclave como "una cuestión de seguridad nacional" para la República Islámica que requiere de la introducción de cambios en las rutas de entrada y salida.

A ese respecto, Qaribabadi ha apuntado que la ruta de entrada al golfo Pérsico discurrirá por aguas iraníes y la de salida por aguas territoriales omaníes. No obstante, ha agregado, "en ambas, los buques atravesarán aguas iraníes" como parte de esa suerte de "autopista de ida y vuelta con una anchura total de unas siete millas (unos once kilómetros)".

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Con todo, el viceministro ha aclarado que esta ruta es de carácter "temporal" en la medida en que Teherán y Mascate habrán de negociar en un plazo de entre 30 y 60 días una nueva que sea "permanente".

Asimismo, ha asegurado que "la ruta sur del estrecho de Ormuz se cerrará", en alusión al corredor meridional controlado por Estados Unidos, según declararon al portal Axios dos funcionarios estadounidenses que destacaron el transporte de 10 millones de barriles de petróleo diarios. "Esto es un acuerdo. Omán acepta que se cierre esta ruta, y el asunto se comunicará a la Comunidad Internacional", ha aseverado Qaribabadi.

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Al hilo, tras advertir de que si se celebran futuras negociaciones con Estados Unidos, las mismas "no serán como antes" porque "las circunstancias han cambiado", el 'número dos' de la diplomacia iraní ha hecho hincapié en que las condiciones de Teherán para reabrir Ormuz incluyen "el levantamiento total del bloqueo económico, el fin definitivo de la guerra en todos los frentes, incluido Líbano, y la determinación del estado del bloqueo sobre Yemen".

Ha sido este mismo martes cuando las autoridades omaníes e iraníes han coincidido en establecer un "plan por fases" para gestionar el tráfico en el estrecho, aunque siguen sin dar resultados las conversaciones para la reanudación del tránsito marítimo por el mismo.

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"El marco propuesto incluye la creación de un corredor marítimo conjunto temporal a través del estrecho de Ormuz y un acuerdo para poner en marcha un proyecto conjunto de desminado del estrecho", han explicado ambas tras un encuentro de los ministros de Exteriores de Omán e Irán, Badr al Busaidi y Abbas Araqchi, respectivamente, en Teherán.