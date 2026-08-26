Miércoles, 26 de agosto de 2026 (02:00 GMT)

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DESTACADOS

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén/Nueva York - Aumentan las tensiones entre Israel y la ONU tras el cierre de un centro de su agencia UNRWA para los refugiados palestinos en Jerusalén Este, coincidiendo con una reunión del Consejo de Seguridad en Nueva York para discutir sobre la situación en Palestina.

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SIRIA KURDOS

Damasco - La disolución pacífica de la alianza armada kurdosiria de las Fuerzas de Siria Democrática (FSD) y su integración en las instituciones del Estado, anuncio que llegó apenas un día después de que el país saliera de la lista estadounidense de los países patrocinadores de terrorismo, abre una nueva era en la turbulenta vida política del país árabe.

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(Texto)

CHINA ROBOTS

Pekín - Los Juegos Mundiales de Robots Humanoides de Pekín celebran sus principales finales y la ceremonia de clausura en una jornada que permitirá evaluar la evolución de las máquinas respecto a la primera edición, celebrada en 2025.

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ADEMÁS

COLOMBIA TERREMOTO | Cali (Colombia) - Entre los escombros de los edificios derrumbados en Cali por el terremoto del 10 de agosto empiezan a aparecer fragmentos de objetos personales, fotografías y recuerdos que alguna vez hicieron parte de centenares de hogares y que hoy cuentan otra historia, la de las muchas vidas que se perdieron.(Texto) (Foto) (Vídeo)

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UCRANIA GUERRA | Kiev - Ucrania se plantea eximir de la movilización a los hombres de más de 50 años, rechaza obligar a ir al Ejército a las mujeres y se resiste a rebajar la edad de reclutamiento forzoso pese al déficit de personal militar por temor a los efectos sociales y demográficos. (Texto)

IRÁN GUERRA | Teherán - Irán hace frente a la nueva campaña de sanciones económicas por parte de Estados Unidos, que sostiene que ha desminado el estrecho de Ormuz.

AGRICULTURA VENDIMIA | París/Roma/Lisboa/Berlín/Ginebra - El calor ha adelantado la vendimia en los principales países productores de Europa a unos niveles nunca vistos, en medio de los esfuerzos de los viticultores por adaptarse al cambio climático y garantizar su rentabilidad. (Texto)

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EEUU CINE | Los Ángeles (EE.UU.) - 'Coyote vs. Acme', la película que convierte las eternas desventuras de Wile E. Coyote en una batalla legal contra la poderosa corporación Acme, llegará finalmente a los cines después de vivir una odisea similar detrás de cámaras. "Hicimos una película sobre un desvalido y la película se convirtió en una desvalida", dice a EFE su director, Dave Green. (Texto) (Foto) (Vídeo)

SERIES NOVEDADES | Madrid - Las historias de la escritora superventas Elísabet Benavent regresan a Netflix el 28 de agosto con la adaptación de su novela 'Toda la verdad de mis mentiras' en una miniserie compuesta por cinco episodios que explora el "amor por los amigos" y el concepto de que "detrás de cada mentira hay una verdad", en palabras de la autora. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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ESPECIALES:

Con motivo de los seis meses del comienzo de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, el próximo viernes, la agencia EFE enviará la segunda parte de una serie especial bajo la guía IRÁN GUERRA.

AGENDA INFORMATIVA

América

12:30 GMT.- Washington.- EEUU PIB.- La Oficina de Análisis Económico publica la primera revisión del dato del producto interior bruto (PIB) de EE.UU. en el segundo trimestre, que se espera refleje una ligera revisión al alza del 1,5 % al 1,6 % anualizado. (Texto)

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14:00 GMT.- Ciudad de Guatemala.- GUATEMALA TURISMO.- El director del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), Harris Whitbeck, asegura que los turistas extranjeros que llegan al país centroamericano están registrando estadías más prolongadas e incrementando su gasto diario en los distintos destinos que visitan. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00 GMT.- Cartagena de Indias.- COLOMBIA BANCA.- El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, participa en la inauguración de la 60 convención anual de la Asociación Bancaria de Colombia (Asobancaria). (Texto) (Foto)

14:00 GMT.- Asunción.- PARAGUAY JUSTICIA.- La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) anuncia la presentación de una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por el caso de la destitución de la exsenadora opositora Kattya González, en febrero de 2024. Sede de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) (Texto) (Foto)

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14:00 GMT.- Nueva York.- ISRAEL PALESTINA.- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra un sesión sobre la situación en Palestina

14:00 GMT.- Quito.- ECUADOR BANCOS.- El Superintendente de Bancos de Ecuador, Roberto Romero von Buchwald, comparte información de contexto del sistema financiero nacional, estabilidad financiera y estrategias implementadas desde la entidad supervisora. Swisshotel

16:00 GMT.- Lima.- PERÚ ARQUEOLOGÍA.- Presentación de los resultados de las recientes investigaciones arqueológicas realizadas en Vichama, ciudad de la civilización Caral, la más antigua de América, que se desarrolló al norte de Lima hace unos 5.000 años. Ministerio de Cultura (Texto) (Foto) (Vídeo)

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20:00 GMT.- Washington.- ONU SECRETARÍA GENERAL.- El diplomático argentino Rafael Grossi ofrece una charla en el Centro Stimson de Washington para presentar su visión de futuro para Naciones Unidas en el marco de su campaña para convertirse en próximo secretario general del organismo. Centro Stimson (Texto)

20:30 GMT.- Nueva York.- NVIDIA RESULTADOS.- La tecnológica Nvidia presenta este miércoles al cierre de Wall Street sus resultados del segundo trimestre fiscal, tras disparar un 210 % su beneficio y un 85 % sus ingresos en el trimestre anterior, hasta 58.321 y 81.615 millones de dólares, respectivamente, con los inversores pendientes de la evolución de la demanda de chips para inteligencia artificial y de sus previsiones para los próximos meses. (Texto)

22:30h.- Quito.- ECUADOR JUSTICIA.- Un tribunal de Ecuador anuncia su decisión sobre el pedido de Fiscalía de condenar al expresidente Abdalá Bucaram, su hijo Jacobo, y otras dos personas por el delito de delincuencia organizada, por la supuesta venta irregular de pruebas para detectar la covid-19 y otros insumos médicos en 2020. Complejo Judicial Norte de Quito, cuarto piso (Texto)

Tegucigalpa - HONDURAS JUSTICIA - La audiencia inicial contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022), indultado en Estados Unidos por Donald Trump tras ser condenado por narcotráfico, acusado de presunto fraude y lavado de activos, continúa este miércoles con los peritajes de la Fiscalía y la defensa, antes de pasar a la fase de conclusiones. (Texto) (Foto)

La Paz.- BOLIVIA PROTESTAS.- Sectores afines al expresidente de Bolivia Evo Morales se reúnen en el centro del país para definir medidas de presión contra el incremento del precio del diésel para grandes consumidores y en defensa de su líder antes las órdenes de captura que pesan contra el exgobernante, pese a que sigue vigente el estado de excepción (A las 20.00 hora local (00.00 GMT del jueves). (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México - MÉXICO VIOLENCIA - Los recientes golpes contra los cárteles mexicanos y la creciente presión de Estados Unidos están empujando a las organizaciones criminales a reconfigurar sus alianzas, formas de operar y el ejercicio de la violencia para mantener un perfil más bajo, según explicó a EFE el especialista en seguridad Andrés Sumano. (Texto) (Foto)

Miami - EEUU INFLACIÓN - El costo de vida en Miami supera por primera vez al de Nueva York ante el aumento de los precios de la vivienda y los alimentos, revelan datos de la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos (BEA), un fenómeno que se ha agudizado en medio de la mudanza de los multimillonarios a la ciudad del sur de Florida. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Washington.- EEUU ENERGÍA NUCLEAR.- Se celebra el Foro Internacional de Alto Nivel de la iniciativa Tecnologías Atómicas Autorizadas para Aplicaciones en el Mar (ATLAS) del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para el desarrollo de energía nuclear en el mar. Waldorf Astoria (Texto)

Ciudad de México - MÉXICO MUJERES - La activista estadounidense por los derechos civiles Angela Davis visita por primera vez la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para impartir la charla ‘Abolición, feminismo, ¡ahora!’ en el marco de las actividades de la FILUNI 2026 (Texto) (Foto)

San Salvador.- EL SALVADOR VIOLENCIA.- El Salvador continuará bajo un polémico régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales a toda la población y es señalado de violentar derechos humanos, al aprobarse este miércoles en la Asamblea Legislativa una nueva prórroga para 30 días más de implementación. (Texto)

Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA.- El Banco de México presenta su informe trimestral abril-junio (Texto)

Lima.- PERÚ ECONOMÍA.- El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) de Perú presenta el informe Panorama Económico Departamental de junio de 2026. (Texto)

Buenos Aires.- MARADONA JUICIO.- Previa de una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona. (Texto)

Asunción - PARAGUAY SALUD - Tercer día de protestas de la huelga convocada por los médicos del sector público en Paraguay, quienes exigen un reajuste salarial, mejores condiciones laborales y la dotación de insumos y medicamentos en los hospitales. (Texto)

Europa

08:00 GMT.- Roma.- PAPA AUDIENCIA.- El papa León XIV preside la tradicional audiencia general en el Vaticano (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00 GMT.- Neuhardenberg (Alemania).- ALEMANIA GOBIERNO.- El canciller alemán, Friedrich Merz, informa de los resultados de la tradicional reunión de verano del Gobierno de coalición antes del inicio del nuevo curso político, en la que los conservadores y socialdemócratas han analizado retos como el tibio crecimiento y la falta de competitividad, en un momento de descontento generalizado de los germanos con el Ejecutivo y antes de tres elecciones clave en el este del país. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:10 GMT.- Fráncfort.- UE BCE.- El miembro del comité ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE) Piero Cipollone da un discurso en un simposio del Bundesbank, el banco central de Alemania, sobre "El futuro de los pagos: tendencias e innovaciones en Alemania y Europa".

11:00 GMT.- Nicosia.- CHIPRE REUNIFICACIÓN.- Reunión del presidente de la República de Chipre, Nikos Jristodulidis, y su homólogo de la República Turca del Norte de Chipre (RTNC, solo reconocida por Ankara) para sondear las posibilidades de reanudar el proceso para la reunificación de la isla.

15:40 GMT.- Riga.- BÁLTICOS UE.- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, se reúne por separado en Riga y en Vilna con el primer ministro letón, Andris Kulbergs, y el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda. (Texto)

Moscú.- RUSIA CATÓLICOS.- El jefe de la diplomacia del Vaticano, Paul Richard Gallagher, se reúne con Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin. (Texto)

Kiev.- UCRANIA GUERRA.- Ucrania se plantea eximir de la movilización a los hombres de más de 50 años, rechaza obligar a ir al Ejército a las mujeres y se resiste a rebajar la edad de reclutamiento forzoso pese al déficit de personal militar por temor a los efectos sociales y demográficos. (Texto)

Kiev.- UCRANIA GUERRA.- Una delegación de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado de España participar en las reuniones organizadas por el vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Seimas de Lituania y presidente del Grupo United For Ukraine en Kiev.

San Juan de Luz (Francia).- FRANCIA ESPAÑA.- San Juan de Luz (Francia), la obra de Manuel de Falla, de cuyo nacimiento se cumplen 150 años, protagoniza el Festival Ravel de la localidad vascofrancesa de San Juan de Luz, que este año explora los vínculos musicales entre Francia y España. (Texto) (Foto) (Vídeo)

África

Dakar.- SENEGAL JUSTICIA.- Nueva audiencia judicial en el caso por difamación que implica al ex primer ministro senegalés Ousmane Sonko y el ex ministro de Turismo del país, Mame Mbaye Niang.

Asia

Ulán Bator.- COP DESERTIFICACIÓN.- Se celebra en Ulán Bator la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación.

Pekín.- CHINA ROBOTS.- Los Juegos Mundiales de Robots Humanoides de Pekín celebran sus principales finales y la ceremonia de clausura, una jornada que permitirá evaluar la evolución de las máquinas respecto a la primera edición, celebrada en 2025. (Texto) (Foto) (Vídeo)

naipyidó.- BIRMANIA VIETNAM.- El ministro de Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, visita Birmania donde tiene previsto reunirse con el jefe de la diplomacia del gobierno militar, Tin Maung Swe, en el primer viaje de un canciller vietnamita al país desde el golpe de Estado de 2021 y en el contexto de la pretendida transición política impulsada por el régimen castrense birmano.

Seúl.- COREA DEL SUR EMPRESAS.- Hyundai Motor presenta en Seúl sus principales líneas estratégicas en el 'CEO Investor Day', una cita anual en la que el fabricante surcoreano suele actualizar sus planes de inversión, producción y tecnologías de futuro, así como sus objetivos financieros y de retorno al accionista. (Texto)

Redacción EFE Internacional

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