Guatemala registra un 6 % menos de homicidios en 2026 pese a un repunte en el mes de julio

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Ciudad de Guatemala, 25 ago (EFE).- Guatemala registró un 6 % menos de homicidios durante los primeros siete meses de 2026 en comparación con el mismo período de 2025, pese a un repunte en los asesinatos durante julio, según detalló este martes la organización Coalición por la Seguridad Ciudadana.

Los datos revelados por la entidad no gubernamental concretaron que entre enero y julio fueron asesinadas 1.751 personas, 121 menos que los 1.872 homicidios registrados durante 2025.

De acuerdo con la misma fuente, se redujo a 16,5 la tasa de muertes violentas por cada 100.000 habitantes en lo que va del año, mientras que en 2025 dicha cifra fue de 17,7 asesinatos por cada 100.000 habitantes.

El informe divulgado en una rueda de prensa por la organización privada también subrayó que en julio hubo un repunte de muertes violentas, al contabilizarse 40 asesinatos más que los ocurridos en el mismo mes de 2025 (312 en comparación con 272 del año anterior).

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El experto en el tema y miembro del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), David Casasola, puntualizó que el 59 % de los homicidios registrados este año en Guatemala tuvieron como víctimas a personas entre 18 y 35 años de edad.

De igual manera, aseveró que los departamentos (provincias) más violentos son Guatemala (centro), donde se ubica la capital del país, y Escuintla (sur).

El experto también aseguró que las extorsiones perpetradas por las pandillas reportan una baja en los primeros siete meses del año, al pasar de 16.427 denuncias en 2025 a 10.005 en 2026.

Según diversas fuentes, los asesinatos y la violencia en Guatemala tienen como origen las pandillas, el narcotráfico y también la delincuencia común.

Guatemala contabilizó en 2025 un total de 3.139 asesinatos, cifra superior a los 2.869 homicidios de 2024, según datos de la Coalición por la Seguridad Ciudadana comandada por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales. EFE