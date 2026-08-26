Hallan en un río de Ecuador los restos de una mujer desaparecida hace 37 días

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Guayaquil (Ecuador), 25 ago (EFE).- La Fiscalía ecuatoriana informó este martes del hallazgo en un río de Quito de los restos de Lizeth Bunshi, una mujer de 28 años que fue reportada como desaparecida hace 37 días tras estar con un supuesto amigo, el único detenido en este caso.

El hallazgo se produjo durante la tarde, en el río Machángara; sin embargo no pudo determinarse inmediatamente que se trataba de Bunshi, debido al avanzado estado de descomposición del cuerpo.

Horas después, el Ministerio público anunció que había dispuesto una pericia de odontología forense, lo que permitió confirmar que los restos correspondían a la joven desaparecida el pasado 19 de julio.

Dentro de este caso, la Fiscalía procesó por el delito de desaparición involuntaria a Cristian Villavicencio, un supuesto amigo de la mujer y quien la habría visto por última vez, pero el abogado de la familia de Bunshi, Freddy Ron, aseguró que pedirán que se lo juzgue por feminicidio.

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La policía detuvo a Villavicencio el pasado 22 de julio, después de que videos de cámaras de seguridad y testigos lo ubicaran con la víctima antes de su desaparición, según informó en ese entonces la Fiscalía y el ministro del Interior, John Reimberg. La justicia ordenó su prisión preventiva.

"Las víctimas tienen derecho a conocer qué es lo que verdaderamente pasó y a tener una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones. En este caso, es un delito de femicidio por los testigos que han podido llegar a observar lo que hizo Cristian V. en contra de Lizeth Bunshi, cómo la arrastró y le hablaba con adjetivos peyorativos", aseguró Ron a medios locales.

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Está previsto que el domingo se realice una reconstrucción de los hechos, una diligencia que, según la defensa de la familia, permitirá formar la base de la reformulación de cargos contra el sospechoso.

En Ecuador, una mujer o niña es víctima de feminicidio cada 22 horas, según cifras de organizaciones defensoras de los derechos humanos, que en 2025 contabilizaron 411 asesinatos machistas, la estadística más alta desde que se tienen registros. EFE