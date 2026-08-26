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CHIVAS REGAL 16: 16 WHISKIES, 16 AÑOS Y EL NÚMERO QUE DEFINE A CHARLES LECLERC

PR Newswire

CIUDAD DE MÉXICO, 26 de agosto de 2026

UNA EXPRESIÓN DE AUTÉNTICA MAESTRÍA

Chivas Regal 16 es el primer whisky firmado por Charles Leclerc: un blend de 16 años inspirado en sus gustos y personalidad, que da vida a su icónico número 16. Creado junto al Master Blender Sandy Hyslop, nace de un oficio compartido y de la convicción de desafiarse constantemente.

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CIUDAD DE MÉXICO, 26 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- El whisky escocés de lujo Chivas Regal y su Embajador Global de Marca, el piloto de la Scuderia Ferrari Charles Leclerc, dieron vida a Chivas Regal 16 Edición Limitada, la primera expresión de 16 años en la historia de la marca y el primer blend firmado por Leclerc. Una co-creación personal construida a partir de una mentalidad compartida: la de desafiarse constantemente a uno mismo.

Todo comenzó cuando Charles Leclerc retó al Master Blender de Chivas Regal, Sandy Hyslop, a crear algo diferente: una expresión construida por completo alrededor de su visión. El reto fue aceptado y dio paso a un intercambio genuino entre ambos, en el que se desafiaron mutuamente hasta llegar a un resultado que ninguno habría logrado por separado. El blend reúne 16 whiskies excepcionales, cada uno añejado durante un mínimo de 16 años, en referencia al número que ha acompañado a Leclerc a lo largo de su carrera.

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Durante el proceso de creación, Leclerc exploró distintos whiskies y se inclinó finalmente por la rica complejidad del single malt Longmorn, madurado en barricas de jerez. Después de viajar a Escocia para conocer el oficio de cerca, eligió su blend preferido y planteó el reto final: llevarlo a un whisky de 16 años.

"El 16 siempre ha sido más que un número para mí: es algo que he llevado conmigo durante toda mi carrera", afirmó Charles Leclerc, Embajador Global de Marca de Chivas Regal. "Ir a Escocia, conocer las destilerías, entender la obsesión detrás de cada barrica, me inspiró a crear mi propio blend. Chivas Regal y yo compartimos la misma convicción: el estándar que fijas hoy es solo el punto de partida. Empujé a Sandy a ir más allá. Él me hizo pensar diferente. Chivas Regal 16 se sintió como el siguiente paso natural en nuestra alianza: crear algo verdaderamente extraordinario, juntos."

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La mentalidad de Charles, marcada por desafiar límites y elevar el estándar, refleja la filosofía de Chivas Regal, donde cada botella se elabora como una oportunidad de ir más allá de lo logrado anteriormente.

"Charles no solo puso su nombre en esto. Estuvo presente en cada decisión, cuestionando, exigiendo. Se inclinó por el carácter que define a Chivas Regal: rico, estratificado, con verdadera profundidad. Lo que hemos creado juntos es un blend que es, sin duda, suyo, y sin duda, nuestro", señaló Sandy Hyslop, Master Blender de Chivas Regal.

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El resultado es un whisky en el que la mandarina dulce, las pasas y la miel de manuka se combinan con sutiles chocolates de crema de violeta, pudín de toffee, bombones de canela y croissant de almendra en nariz. En boca, la mermelada de naranja casera y el pastel de manzana recién horneado dan paso al roble tostado y al toffee oscuro, con notas de canela, nuez moscada, jengibre y un toque de avellana. El final es intenso, aterciopelado y especiado.

La edición fue presentada por primera vez en Miami, previo al Gran Premio, donde Charles Leclerc y Sandy Hyslop se reunieron para compartir el proceso creativo y la filosofía que dio forma a Chivas Regal 16, marcando un nuevo capítulo en la colaboración entre el piloto y la casa de whisky escocés.

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Como parte de esta colaboración y previo al Gran Premio de Italia en Monza, Chivas Regal reunirá a Charles Leclerc y al Gran Maestro de ajedrez Hikaru Nakamura en la Chivas Regal Arena of Mastery, donde se enfrentarán en SE!ZE, el juego inspirado en el ajedrez y co-creado por Leclerc. La partida se llevará a cabo el 1 de septiembre a las 9:30 a.m. y podrá seguirse en vivo a través de la transmisión oficial de Chivas Regal en YouTube. El encuentro retoma la misma filosofía que dio origen a Chivas Regal 16: la idea de que la maestría se construye a través de cada decisión, llevando el espíritu de la colaboración más allá del whisky y a un escenario donde estrategia, precisión y dominio se encuentran.

"En Chivas Regal creemos que la verdadera maestría nace de la pasión por desafiar los propios límites. Esa visión, que compartimos con Charles Leclerc, dio vida a este exclusivo blend de 16 años que celebra el arte del whisky y la búsqueda incansable de la excelencia. Esta edición representa un paso más en la evolución de la marca, reforzando nuestro compromiso por conectar con una nueva generación que valora la autenticidad, la sofisticación y las experiencias memorables", afirmó María Paula Cruz, Senior Brand Manager en Pernod Ricard México.

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Chivas Regal 16 Edición Limitada se encuentra disponible en México en principales retailers como Palacio de Hierro, Fresko, Vinoteca, Prissa, Bodegas Alianza y Vinos America.

Transmisión oficial: YouTube – Chivas Regal Arena of Mastery

Acerca de Chivas Regal

El hogar espiritual de Chivas Regal es la destilería Strathisla, en Escocia. La marca exporta a más de 100 países y vende más de 4.5 millones de cajas de nueve litros cada año. Fundada por los hermanos James y John Chivas, pioneros del blending de whisky en el siglo XIX, su incansable ética de trabajo y búsqueda de excelencia dieron origen al espíritu "I Rise We Rise" ("Si yo asciendo, ascendemos todos"), que hoy inspira a una nueva generación a superarse y elevar a quienes los rodean.

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Lanzado en 1909 como el whisky escocés blended de lujo original, Chivas Regal ha sido clave en el crecimiento global de la categoría, con ventas al detalle superiores a los 2,000 millones de euros. Su portafolio combina clásicos como Chivas Regal 12, 18 y 25 con nuevas innovaciones en bebidas espirituosas.

Contacto: sergio@trilogystudio.com.mx

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FUENTE Pernod Ricard