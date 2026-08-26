Absuelto de delito de odio e internado en un psiquiátrico el agresor de monja en Jerusalén

Guardar

Jerusalén, 26 ago (EFE).- Un juez de Jerusalén decretó el internamiento en un psiquiátrico hasta seis años del hombre judío que agredió a una monja católica en las calles de la Ciudad Vieja de Jerusalén el pasado abril y le absolvió de un delito de odio al entender que estaba en un estado "psicótico" cuando cometió la acción.

Según la sentencia del magistrado fechada este miércoles, a la que tuvo acceso EFE, el juez asumió la tesis del psiquiatra forense afirmando que, aunque el acusado cometió el acto, estaba en un estado psicótico y no era penalmente responsable.

PUBLICIDAD

La Fiscalía israelí, por su parte, reclamó su condena por delito de odio y agresión.

En un vídeo de la agresión publicado tras el suceso se ve cómo la monja, de nacionalidad francesa, camina por una calle cuando el hombre, ataviado con los flecos blancos que visten los judíos conservadores y habitualmente los colonos israelíes, se le acerca corriendo por la espalda y le pega un empujón que la hace caer al suelo y golpearse con fuerza la cabeza.

PUBLICIDAD

El hombre hace entonces ademán de marcharse dejando a la religiosa en el suelo, pero segundos después se da la vuelta y vuelve hacia ella para propinarle una patada, tras lo cual un grupo de varones se acercan para pararle.

En base a su inimputabilidad por enajenación mental, el juez le impone la hospitalización en un psiquiátrico por un período de seis años, correspondientes al periodo máximo que se le impondría de acuerdo al delito más grave del que se le acusaba.

PUBLICIDAD

Este periodo, indica el magistrado, se puede acortar de acuerdo con las consideraciones de los psiquiatras, en cuyo caso deberá ser notificado a la Fiscalía y al abogado de la vítima. La sentencia puede ser apelada.

Tras la agresión, fuentes del entorno de la religiosa informaron a EFE de que la mujer, que reside en Jerusalén, presentó heridas sangrantes en la cabeza y tuvo que acudir a un hospital para ser atendida de ellas.

La Embajada de Francia en Jerusalén condenó entonces "firmemente" el ataque y el Ministerio de Exteriores israelí aseguró que se tomaba "con la máxima seriedad" lo ocurrido y destacó la determinación de Israel de llevar al culpable ante la justicia.

PUBLICIDAD

El número de incidentes de acoso contra la población cristiana en Israel, desde escupitajos hasta violencia física o vandalización de símbolos religiosos, aumentó un 63 % durante 2025, según un informe publicado este año por dos entidades israelíes que trabajan por la convivencia entre judíos y cristianos.

El 60 % de los incidentes registrados fueron escupitajos contra cristianos; el 18 %, insultos, gritos o amenazas; el 12 %, daños a símbolos religiosos cristianos; un 5 % de episodios de violencia física; un 3 % profanación de lugares santos cristianos; y un 2 % acoso en internet. EFE

PUBLICIDAD