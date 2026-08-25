Sony presenta el Xperia 10 VIII: pantalla más brillante, altavoces estéreo mejorados y dos días de batería

25/08/2026 Smartphones Xperia 10 VIII POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA SONY

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Sony ha presentado el Xperia 10 VIII, un 'smartphone' de gama media que ha sido diseñado pensando en la facilidad de uso para el día a día, con una pantalla más brillante, altavoces estéreo mejorados y hasta dos días de autonomía.

El nuevo 'smartphone' de la serie 10 de Sony llega con un diseño pensado para el uso diario, es decir, sobre la marcha, ya sea en la calle o en el transporte público, y para las funciones más habituales, por ejemplo, consultar un servicio de navegación, escuchar música, ver series y películas o jugar a videojuegos.

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Llega con un panel trasero que utiliza un material transparente con un revestimiento mate transparente para aportar un aspecto más ligero y sencillo.

La compañía ha destacado su autonomía, asegurando que la batería proporciona hasta dos días de uso con una sola carga, y su rendimiento, respaldado por una combinación de 8 GB de RAM con hasta 6 GB de RAM virtual para un cambio más rápido y con mayor suavidad entre aplicaciones.

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La pantalla de este dispositivo es aproximadamente un 50 por ciento más brillante que la del modelo anterior, para que pueda utilizarse en el exterior. En función de la luminosidad ambiental, ajusta automáticamente los colores para que la visualización sea nítida en todo momento y facilite el uso.

Sony también ha destacado el sonido que ofrece Xperia 10 VIII con su sistema de altavoces mejorado y el ajuste optimizado de los altavoces estéreo frontales, que ofrecen una mejora del volumen general de aproximadamente un 15 por ciento respecto del modelo anterior e incrementan la potencia de los graves en un 30 por ciento.

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A estas características se añaden los acceso rápidos a las aplicaciones de uso frecuente, como las de pago y los programas de fidelización de tiendas, con el menú 'Rewards & Pay'

El Xperia 10 VIII estará disponible en tres colores: Blanco Nieve, Gris Antracita y Lavanda, por 599 euros. Cuenta con una cubierta opcional que incluye un soporte integrado que permite colocarlo tanto en posición de retrato como de paisaje para ver vídeos cómodamente.

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