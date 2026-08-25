El avance de los tifones Saudel y Narra deja miles de evacuados en Japón y China

Guardar

Pekín/Tokio, 25 ago (EFE).- Miles de personas han tenido que ser evacuadas este martes en Japón y China debido al avance e impacto de los tifones Saudel y Narra, en la que se prevé que sea una de las peores temporadas de este tipo de tormentas en Asia por el fenómeno de El Niño.

El tifón Saudel, que se desplaza a una velocidad de 20 kilómetros por hora sobre el mar, atravesará las islas de la prefectura de Okinawa (sur) en la noche de este martes, pero ante su avance las autoridades locales ordenaron el cierre de los centros educativos y la evacuación de más de 4.800 de habitantes en la prefectura de Kagoshima.

PUBLICIDAD

Las principales aerolíneas cancelaron alrededor de 350 vuelos entre la jornada del martes y la del miércoles, principalmente los que tienen como origen o destino Okinawa y Kagoshima, si bien podrían producirse más cancelaciones o retrasos dependiendo de la trayectoria futura del tifón.

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) instó a la población a extremar la precaución ante los fuertes vientos y el oleaje intenso, así como ante los deslizamientos de tierra provocados por las fuertes lluvias, las inundaciones en zonas bajas y la crecida de los ríos.

PUBLICIDAD

Saudel, que avanza hacia los alrededores de Taiwán, no tocará tierra en la isla, según la Administración Meteorológica Central taiwanesa, aunque sus bandas externas podrían provocar lluvias y rachas fuertes de viento, cuyo impacto empezará a sentirse desde la tarde del jueves, mientras se mantiene vigilante sobre su trayectoria.

Mientras tanto, Taiwán seguía afectada este martes por un sistema de vientos del suroeste, que mantiene elevados niveles de humedad y avisos por lluvias fuertes o muy fuertes en distintas zonas del sur, el este, el centro y la costa norte.

PUBLICIDAD

En el sur de China, en la región de Guangxi, el tifón Narra obligó a evacuar preventivamente a más de 54.000 personas tras provocar lluvias torrenciales, inundaciones y crecidas de ríos. Las lluvias asociadas al tifón provocaron que diez ríos y 15 estaciones hidrológicas superaran los niveles de alerta.

La llegada de Narra vuelve a poner el foco sobre Guangxi, una de las regiones más castigadas por los temporales de este verano. A comienzos de julio, el tifón Maysak provocó lluvias extremas, inundaciones y otros desastres secundarios en la región, con un balance de 159 muertos y 10 desaparecidos.

PUBLICIDAD

En el norte del país, las autoridades alertaron de lluvias extremas en amplias zonas, con acumulaciones que podrían superar localmente los 300 milimetros y tormentas acompañadas de fuertes vientos, granizo y posibles tornados.

El jefe de pronósticos del Centro Meteorológico Nacional de China, Ma Xuekuan, explicó que el episodio se debe principalmente a la interacción entre el aire frío activo en el norte del país y las corrientes cálidas y húmedas situadas al norte del anticiclón subtropical.

PUBLICIDAD

Según el experto, la lenta evolución del sistema y la persistencia del encuentro entre las masas de aire frío y cálido favorecen la formación sucesiva de tormentas sobre las mismas zonas, lo que podría elevar considerablemente las precipitaciones acumuladas.

Los tifones son fenómenos recurrentes en la región durante el verano y el otoño, cuando las cálidas aguas del océano Pacífico propician la formación de ciclones que en ocasiones provocan daños significativos e interrupciones en el transporte y la actividad económica.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la temporada 2026 de tifones en el Pacífico Noroccidental será más activa que la media de los últimos 30 años, impulsada por los efectos del fenómeno El Niño, según el último estudio de la empresa británica Eurotempest, que advierte de amenazas meteorológicas en China, Filipinas y otros países de Asia.

El Riesgo de Tormentas Tropicales (TSR, por sus siglas inglés) se ha elevado y anticipa "una temporada excepcionalmente activa, con una actividad alrededor del 60 % por encima de la climatología de 1991-2020". Este pronóstico se extiende hasta el 30 de noviembre y emplea datos recabados hasta finales de junio pasado. EFE

PUBLICIDAD

(foto)(vídeo)(audio)