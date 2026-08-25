LG lleva las tecnologías eficientes de sus electrodomésticos insignia a modelos más asequibles para promover su adopción

25/08/2026 Electrodomésticos POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA LG

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LG Electronics pretende impulsar la presencia de los electrodomésticos de alta eficiencia en los hogares europeos con la extensión de tecnologías de ahorro avanzadas a secadoras, frigoríficos y lavavajillas gamas más asequibles.

La compañía tecnológica ha incorporado tecnologías avanzadas como el motor Direct Drive y el control preciso inverter, diseñados para optimizar la velocidad y la potencia del motor en cada fase de lavado, a la nueva secadora mass-premium, cuyo lanzamiento está previsto para finales de este año.

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Este modelo ha pasado de tener una etiqueta de grado B a lucir el nuevo estándar de grado A de eficiencia energética, lo que, para la compañía, confirma su apuesta por acercar el ahorro energético a más familias en Europa, como recoge en una nota de prensa.

Este nuevo modelo de secadora estará presente en la feria IFA de Berlín, del 4 al 8 de septiembre, donde también se expondrá la nueva gama de lavado. LG asegura que la lavadora insignia supera las exigencias de la norma de grado A en hasta un 70 por ciento, y que la lavadora-secadora supera el estándar de grado A en un 30 por ciento en el ciclo de solo lavado, y en un 10 por ciento en el ciclo de lavado y secado completo.

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Junto a las soluciones de lavado, LG mostrará una amplia variedad de frigoríficos que ofrecen este nivel de eficiencia. Sobresalen los modelos Bottom-Freezer, que superan los requisitos de la categoría de grado A en hasta un 35 por ciento, junto a la oferta en formatos Side-by-Side y French Door.

Estos electrodomésticos utilizan tecnologías de refrigeración y compresor, como el control de enfriamiento de alta precisión según el uso y sistemas optimizados de aislamiento, intercambiadores de calor y motores diseñados para minimizar pérdidas de energía, para mejorar la eficiencia en todos los formatos.

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Además, los últimos frigoríficos de la marca incorporan el modo 'AI Saving', que analiza los datos de uso durante tres semanas para ajustar de forma inteligente la refrigeración y reducir el consumo en los periodos de menor actividad.

Asimismo, LG asegura que prácticamente toda la nueva gama de lavavajillas alcanza la calificación de grado A, algo que la compañía vincula con una nueva unidad de accionamiento compacta que reduce el consumo de agua y la energía necesaria para calentarla, y a un motor Inverter mejorado.

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A la cabeza de la gama se encuentran los modelos equipados con la tecnología Hybrid Air Dry, que aumenta la circulación del aire y acorta los tiempos de secado, consiguiendo un ahorro energético de hasta un 30 por ciento superior al estándar de grado A. LG también ha mencionado la nueva función AI SenseClean, concebida para lavar cargas poco sucias optimizando recursos.

"Queremos transformar el mercado para que el máximo rendimiento energético deje de ser solo una opción premium y pase a ser el nuevo estándar para todos nuestros clientes", ha afirmado el presidente de LG Home Appliance Solution Company, Baek Seung-tae. Como respaldo a este rendimiento a largo plazo, LG España acompaña esta apuesta eficiente con su 'Garantía de por vida' en los componentes clave de sus electrodomésticos.

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