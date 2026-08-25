Savinho termina en el Tottenham tras no triunfar con el City

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El extremo brasileño Savinho se convirtió este martes en nuevo jugador del Tottenham tras dos temporadas en el Manchester City, para continuar su carrera en la Premier.

"Ha llevado un poco de tiempo, pero estoy muy contento de estar aquí. Es una oportunidad maravillosa en un club brillante con uno de los mejores entrenadores del mundo", comentó el propio jugador en la web oficial de los Spurs, donde no se habla de cifras oficiales, aunque los medios locales apuntan a un traspaso que rondaría los 100 millones de euros.

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El ex del Girona, de 22 años, que llegó al City en verano de 2024, no llegó a triunfar en el City de un Pep Guardiola que apenas le dio protagonismo. El verano pasado, el Tottenham ya mostró interés por su fichaje, pero el brasileño decidió seguir en Mánchester.

"En cuanto hablé con el entrenador principal, supe que tenía que venir. Me dijo que quiere ayudarme a alcanzar el máximo nivel, y creo que podemos lograrlo juntos, como equipo", añadió un Savinho que disputó 84 partidos con el Manchester City, autor de siete goles, donde consiguió el doblete de Copas a principios de este año.

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