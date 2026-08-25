La entrada masiva de julio en Ceuta generó casi 9.600 mensajes de odio en redes en 48 horas, según OBERAXE

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La entrada masiva de migrantes a Ceuta los días 30 y 31 de julio generó casi 9.600 mensajes de odio en redes sociales en 48 horas, según el último boletín del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), adscrito a la Secretaría de Estado de Migraciones.

Durante el mes de julio, el monitor FARO detectó un total de 57.406 contenidos de discurso de odio y narrativas discriminatorias en redes sociales, frente a los 40.800 detectados en junio. Este aumento en el último mes se produce, principalmente, por los picos registrados los días 30 y 31 de julio tras la entrada de migrantes a Ceuta y que sumaron, en dos días, 9.590 mensajes de odio detectados en redes.

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En este sentido, el director de OBERAXE, Tomás Fernández, ha destacado que, "en crisis puntuales, en las que el discurso de odio se extiende en redes de forma exponencial, además de la importancia de que los usuarios no compartan esos mensajes para evitar su difusión y viralización, es crucial la labor de las plataformas digitales en la retirada de los mensajes xenófobos y racistas".

Respecto a la muestra de mensajes reportados a las plataformas, la tasa de retirada alcanzó en julio el 70%, lo que supone un incremento de nueve puntos porcentuales respecto al mes anterior.

Los datos del boletín reflejan también que las plataformas eliminaron el 12% de los mensajes denunciados por usuarios normales, frente al 10% registrado en junio. Asimismo, el 9% de los contenidos retirados fue eliminado durante las primeras 24 horas desde su notificación, mientras que un 1% adicional se retiró en las siguientes 48 horas y un 2% durante la primera semana.

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A través de la vía trusted flagger se retiró el 58% de los contenidos reportados, siete puntos porcentuales más que el mes anterior. El boletín revela que esta mejora es resultado del trabajo continuado con las plataformas mediante grupos de trabajo, reuniones bilaterales y canales de comunicación directa.

Por plataformas, X registró la tasa de retirada más elevada (93%), seguida de TikTok (88%), Facebook (74%) e Instagram (71%). En el caso de YouTube, la tasa de retirada se situó en el 14% de los comentarios reportados. El informe recalca la mejora experimentada por Instagram, que duplicó la tasa registrada el mes anterior.

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Las personas procedentes del Norte de África continuaron siendo el principal grupo diana del discurso de odio detectado en redes sociales durante julio, concentrando el 68% de los contenidos analizados. Aunque la cifra se sitúa por debajo de la observada en junio, se mantiene en niveles muy elevados y confirma la persistencia de narrativas hostiles dirigidas hacia este colectivo.

Por su parte, los contenidos dirigidos a la categoría genérica de personas inmigrantes representaron el 19% del total de mensajes monitorizados, mientras que las personas musulmanas concentraron el 16% de los contenidos detectados, cinco puntos porcentuales más que el mes anterior. Los mensajes dirigidos a personas afrodescendientes y latinoamericanas representaron el 10% y el 7%, respectivamente.

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En cuanto a las características del discurso de odio identificado, el boletín señala que los contenidos que deshumanizan o degradan gravemente a los grupos diana constituyeron el 40% del total de mensajes analizados. En segundo lugar, los contenidos que presentan a estos grupos como una amenaza alcanzaron el 38%, registrando un aumento respecto al mes anterior.

MENSAJES QUE INCITAN A LA EXPULSIÓN

Asimismo, los mensajes que incitan a la expulsión representaron el 15% del total de contenidos, mientras que aquellos que incitan a la violencia alcanzaron el 4%. Los contenidos destinados a promover el descrédito de los grupos diana supusieron el 2% y los que alaban a quienes atentan contra ellos, el 1%.

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El informe también destaca que el 60% de los contenidos examinados utilizó un lenguaje "agresivo explícito", caracterizado por "insultos, amenazas y descalificaciones directas". Además, el 34% recurrió a la ironía o el sarcasmo para difundir narrativas discriminatorias y un 33% incorporó imágenes, vídeos, memes o lenguaje codificado, "formatos que aumentan la capacidad de difusión de estos mensajes y dificultan su detección automática".

Entre los principales episodios que generaron discurso de odio en julio, la "inseguridad ciudadana" concentró el 48% de los contenidos monitorizados. El boletín identifica "narrativas que asocian de forma generalizada la delincuencia con las personas migrantes y que refuerzan percepciones negativas sobre determinados colectivos".

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Uno de los acontecimientos con mayor impacto en redes sociales fue la entrada a la ciudad autónoma de Ceuta a finales de julio de migrantes procedentes de Marruecos. "Esos hechos generaron un importante volumen de mensajes discriminatorios, que se espera que sea también el principal tema del boletín de agosto", según Oberaxe.

El ámbito deportivo representó el 34% de los contenidos analizados. La celebración de la Copa Mundial de Fútbol de 2026 dio lugar a la difusión de "mensajes racistas, xenófobos e islamófobos" dirigidos contra jugadores, selecciones nacionales y aficionados. El boletín recoge especialmente la aparición de mensajes "hostiles" relacionados con la composición de determinadas selecciones nacionales y con figuras "relevantes" del torneo.

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REGULARIZACIÓN Y PACTO EUROPEO

Por otro lado, las políticas públicas vinculadas a la migración concentraron el 17% de los contenidos analizados. Entre los asuntos con mayor presencia en la conversación digital aparecen la regularización extraordinaria de personas migrantes, el Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea y diferentes debates sobre la gestión de los flujos migratorios "fueron utilizados con frecuencia para difundir narrativas que presentan a las personas migrantes como una amenaza para la convivencia, la seguridad o los recursos públicos".

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Finalmente, los contenidos relacionados con agresiones sexuales representaron el 5% del total monitorizado, mientras que las referencias a terrorismo alcanzaron el 4% y las vinculadas a la llegada de embarcaciones, el 1%.