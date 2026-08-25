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ProColombia nombra a Samuel Bluman Levy nuevo presidente para impulsar su expansión internacional

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ProColombia ha nombrado como nuevo presidente al empresario colombiano Samuel Bluman Levy, quien cuenta con más de 40 años de trayectoria profesional en confecciones, comercio exterior, logística, abastecimiento y financiación empresarial.

Con esta incorporación, según han indicado desde ProColombia, la organización suma la visión empresarial de un directivo que ha liderado procesos de crecimiento, internacionalización y desarrollo de negocios vinculados a cadenas de suministro, operaciones de importación y exportación, gestión de inventarios y expansión comercial en diferentes mercados de América Latina.

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En este sentido, la llegada de Bluman representa la incorporación de una visión empresarial construida desde la experiencia directa en manufactura, comercio exterior, logística y desarrollo de mercados internacionales, con un enfoque orientado a fortalecer la competitividad, la internacionalización y el crecimiento de las empresas colombianas en el mundo.

Entre sus hitos empresariales destaca ser uno de los fundadores de C.I. IBLU, compañía que se consolidó como una de las principales empresas maquiladoras de confecciones de Colombia y que durante décadas trabajó para reconocidas marcas nacionales e internacionales.

Desde esa organización, Bluman impulsó procesos productivos, comerciales y de comercio exterior que le permitieron construir una amplia experiencia en mercados internacionales y cadenas globales de abastecimiento, para posteriormente liderar la evolución de este modelo empresarial hacia una plataforma integral de servicios logísticos y financieros para diferentes sectores productivos.

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Actualmente, Bluman figura también como socio fundador de Glovanze, compañía especializada en soluciones de financiación de inventarios, logística, almacenamiento, abastecimiento y gestión operativa, con presencia en varios mercados de América Latina.

Así, tal como han transmitido desde la compañía, la experiencia acumulada por el ejecutivo integra la dirección estratégica de organizaciones, el desarrollo de nuevos modelos de negocio, la gestión comercial internacional y la estructuración de operaciones logísticas complejas.

Asimismo, su trayectoria abarca el fortalecimiento de cadenas de valor orientadas al crecimiento empresarial y la competitividad en sectores industriales, comerciales y exportadores, promoviendo esquemas de internacionalización y expansión regional.

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