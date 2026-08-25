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Al menos dos muertos en el sur de Rusia tras ataque de drones ucranianos contra refinería

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Moscú, 25 ago (EFE).- Al menos dos personas murieron este martes en la sureña región rusa de Krasnodar tras un ataque de drones ucranianos que alcanzaron la refinería local, informó el gobernador local, Veniamín Kondrátiev.

"Esta noche el enemigo volvió a atacar instalaciones civiles de la región. El ataque fue contra el distrito Séverski. Los restos de un dron cayeron sobre la estación de tren Afípskaya. Lamentablemente murieron dos personas", escribió en su cuenta de Telegram.

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Según Kondrátiev, otras dos personas resultaron heridas.

"Además, en la localidad Afipski fueron dañadas al menos 10 casas. En una de ellas se desató un incendio. También se incendió una empresa procesadora de petróleo", indicó, sin ofrecer más detalles.

Los canales ucranianos Exilenova+ y Supernova+ puntualizaron que se trata de la refinería Afípskaya, que ya había sido atacada por drones ucranianos anteriormente.

Según el Ministerio de Defensa de Rusia, durante la pasada noche "las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 148 objetivos aéreos" sobre siete regiones rusas, la anexionada península de Crimea y los mares Negro y Azov. EFE

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