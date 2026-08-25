La comisión parlamentaria que investiga casos de corrupción cita al exministro de Defensa Mijailo Fedorov

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El exministro de Defensa ucraniano Mijailo Fedorov ha sido citado este martes para comparecer el próximo 31 de agosto frente a la comisión parlamentaria que investiga las corruptelas y abusos durante la vigencia de la ley marcial, según ha informado el diputado Alexei Goncharenko.

El diputado ha indicado en su canal de Telegram que la citación ya ha sido enviada a Fedorov en el marco de las investigaciones sobre posibles violaciones de las leyes de defensa, así como la que fija los derechos y libertades civiles durante la ley marcial decretada en respuesta a la invasión rusa, que comenzó hace más de cuatro años.

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"Su presencia es necesaria para proporcionar explicaciones y aclaraciones en el marco de la investigación de la información relativa a la operación 'Midas'", ha indicado en relación con una operación que fue lanzada en noviembre por la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO).

Fedorov, de 36 años, ejerció como ministro de Defensa entre enero y julio de 2026. Anteriormente había trabajado como titular de Transformación Digital durante tres años. Su destitución, a mediados de julio pasado, provocó protestas en Ucrania dado que se produjo cuando solo llevaba seis meses en el cargo y en medio de una disputa personal con el entonces comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Oleksandr Sirski.

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La operación 'Midas', que gira en torno a un entramado a gran escala en el sector energético, particularmente en torno a la compañía de energía nuclear estatal Energoatom, es considerado ya el mayor escándalo político de Ucrania y ha logrado destapar una amplia red de sobornos millonarios y blanqueo de dinero dentro del sector energético estatal, salpicando de forma directa al círculo más íntimo del presidente, Volodimir Zelenski.