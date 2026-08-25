CNULD (ONU) avisa de que la sequía es un riesgo estructural que se agravará en el futuro

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Pekín, 25 ago (EFE).- La sequía, que ha aumentado un 30 % desde el año 2000, constituye "un riesgo estructural" para las economías, los sistemas productivos y los medios de vida que se intensificará con el tiempo, advirtió hoy en Ulán Bator la secretaria ejecutiva adjunta de la Convención de la ONU de Lucha contra la Desertificación (CNULD), Andrea Meza.

Estas declaraciones se produjeron en el marco de la decimoséptima Conferencia de las Partes (COP17) de la CNULD, que se celebra desde el pasado lunes en Ulán Bator, en una jornada dedicada temáticamente al agua y en la que también se presentaron mecanismos de financiación e instrumentos técnicos para la resiliencia a la sequía.

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Meza destacó en una rueda de prensa que la sequía no es solo un fenómeno "medioambiental", sino que pone en riesgo aspectos estructurales de la vida de las personas, y advirtió de que sus efectos ya llegan a zonas antes no acostumbradas a padecerla.

La responsable de la CNULD recordó que no se trata solo de un fenómeno que afecta a África, donde está vinculado a situaciones de hambruna, dado que ya se puede ver en áreas de la Amazonía de Brasil o en Panamá, donde la falta de lluvias ha obligado a limitar el tránsito de buques por el Canal, afectando al comercio internacional.

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También llamó la atención de las empresas, a las que instó a adoptar medidas en sus operaciones para estar mejor preparadas ante un fenómeno que ya les provoca pérdidas. "Así como ningún país es inmune a la sequía, tampoco lo es ningún sector económico", señaló.

"Vamos a tener sequías más frecuentes e intensas. Esta es la realidad", afirmó Meza, quien hizo un llamamiento a reforzar los sistemas de alerta temprana y a la adopción de planes y políticas nacionales por parte de los países.

La necesidad de actuar de manera planificada frente a este fenómeno ya lo mencionó el Atlas Mundial de Sequías, publicado en 2024 durante la anterior COP16 de la CNULD en Riad (Arabia Saudí), donde se advirtió que tres de cada cuatro personas se verán afectadas por sequías en el año 2050 y sus efectos en cascada agravarán las desigualdades y conflictos.

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Coincidiendo con la jornada temática dedicada al agua, hoy también se han celebrado un diálogo ministerial sobre Resiliencia a la Sequía, con intervenciones de ministros y altos representantes de decenas de Estados, así como el lanzamiento oficial del Fondo de Inversión para la Resiliencia a la Sequía (DRIF) o el estreno de la versión beta del Observatorio Internacional de Resiliencia a la Sequía (IDRO).

La COP17 también aborda otros frentes como la desertificación y degradación de tierras, un fenómeno que ya afecta al 40 % del terreno del planeta y a la mitad de la población mundial.

De mantenerse las tendencias actuales, otro 11 % de la superficie terrestre -una extensión equivalente a Sudamérica- podría degradarse de aquí a 2050, con graves consecuencias para el clima, la biodiversidad y la producción de alimentos.