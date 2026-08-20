Gobernadores de provincias mineras y petroleras piden a Milei mejoras en infraestructura

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Buenos Aires, 20 ago (EFE).- Los gobernadores de las provincias argentinas que tienen una importante producción minera y petrolera reclamaron este jueves al presidente Javier Milei que implemente una mayor inversión pública en infraestructura para apoyar el crecimiento económico.

Los mandatarios provinciales Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Sáenz (Salta) hicieron este reclamo durante la conferencia anual del Council of the Americas, celebrada en Buenos Aires, con la presencia de empresarios y políticos, ministros y el propio Milei.

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Neuquén y Chubut son las provincias de la Patagonia (sur) en las que se extiende gran parte de Vaca Muerta, la enorme formación de hidrocarburos no convencionales en la que están confluyendo importantes inversiones extranjeras y nacionales, y que se ha convertido en la esperanza del despegue económico del país.

En el caso de Jujuy y Salta poseen importantes reservas de litio, cobre y otros minerales sobre los que compañías líderes a nivel mundial operan a gran escala.

"Sin desarrollo de infraestructura no vamos a lograr ese nivel de producción que queremos lograr para 2030 y le va a hacer muy bien a toda la Argentina", dijo Figueroa, en una alusión directa a Milei, quien desde que asumió la Presidencia, en diciembre de 2023, ha ido retirando al Estado del mantenimiento de las carreteras y otras estructuras críticas.

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Las carreteras de Argentina afrontan un notorio deterioro en las regiones productivas, ya que la mayoría del tráfico de mercancías, materias primas y maquinaria se realiza con camiones que desgastan las sendas por su gran tonelaje, y los pocos arreglos que realiza el Ejecutivo resultan insuficientes.

Respecto al reparto de recursos que surgen de la producción en Vaca Muerta, Figueroa presentó también una queja: "Sobre un barril de petróleo a Neuquén le queda el 13 %, el 17 % se queda el Estado nacional y el 10 % va al resto de las provincias argentinas. Pero con ese 13 % Neuquén tiene que generar la sustentabilidad social para que este círculo sea virtuoso".

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Por tal motivo, el gobernador neuquino desalentó el movimiento de población hacia su provincia en busca de oportunidades, ante la esperanza que genera Vaca Muerta, y la razón es que no hay posibilidades de atender sus necesidades al tratarse de un área con pocas infraestructuras.

Figueroa dijo, en este sentido, que su gobierno se está preparando para lo que llamó el "post Vaca Mueta", al planificar el futuro con la construcción de escuelas y obras de saneamiento.

Por su parte, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, destacó la necesaria articulación entre su Ejecutivo provincial, el Gobierno nacional y los sindicatos del sector energético para afrontar el proceso de reconversión en su territorio.

Torres se alineó con Figueroa en el reclamo a Milei: "Es inconcebible que tengamos pueblos sin gas, sin agua, no poder mantener las rutas".

En el mismo escenario, el gerente general de Southern Energy, Rodolfo Freyre, anunció que para octubre de 2027 comenzará la exportación de gas natural licuado por barco a partir de la producción de Vaca Muerta, en un esfuerzo público y privado para crear un gasoducto desde las cercanías de los Andes hasta la costa atlántica patagónica.

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A su turno, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, destacó la necesidad del "diálogo" entre las empresas mineras argentinas y extranjeras que conviven en la provincia, los proveedores de insumos y servicios, y las comunidades locales, porque "hay oportunidades para todos".

Sáenz abogó también por más inversión en carreteras y conexiones ferroviarias, e insistió en trabajar con el Gobierno nacional "más allá de los partidos políticos", al tener en cuenta que no es del partido de Milei, aunque lo apoya.

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, subrayó la urgencia de mejorar los caminos que en su provincia atraviesa el Corredor Bioceánico, red de carreteras que permite el flujo de comercio y productos desde el Pacífico, en Chile, hasta el Atlántico, en Brasil.

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Martín Pérez de Solay, de la minera Glencore que opera en Salta, resumió lo que viene y que se está gestando desde las provincias: Argentina será "capaz de poner en el mercado hasta un millón y medio de toneladas de cobre en los próximos diez años".

El Council of the Americas es una conferencia anual organizada en Buenos Aires por la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la organización estadounidense Americas Society. EFE

(Video)