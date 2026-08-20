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EEUU sanciona a diez personas de una red que permite a Hezbolá y la Guardia Revolucionaria eludir sanciones

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este jueves la imposición de sanciones contra una decena de personas por supuestamente transferir dinero al partido-milicia chií Hezbolá y a la Guardia Revolucionaria iraní, a través de empresas pantalla.

Los afectados por las medidas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) forman parte de una red que "utiliza mensajeros que viajan en vuelos comerciales entre Líbano, Turquía, Emiratos Árabes Unidos e Irán para mover hasta cientos de millones de dólares entre jurisdicciones", lo cual, apunta el Tesoro, da a Hezbolá vía libre al margen del sistema financiero "formal" para obtener divisas y así eludir sanciones.

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Se trata de un hombre de nacionalidad turca identificado como Yunus Alper Yilmaz, acusado de proporcionar efectivo a Hezbolá y a la Guardia Revolucionaria iraní a través de empresas fantasma; y sus nueve colaboradores: Halil Ibrahim Kacmaz, Onder Dede, Vasfi Akyuz, Mehmet Akyuz, Mehmet Acur, Feyad Karasali, Masud Musafar, Gulay Kaya Savci y Emra Ayaz.

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