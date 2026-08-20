Agro, petróleo y minería impulsan la economía argentina en el primer semestre de 2026

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Natalia Kidd

Buenos Aires, 20 ago (EFE).- La actividad económica de Argentina acumuló en el primer semestre del año un crecimiento del 1,9 %, impulsada por la agricultura, la minería y la producción de hidrocarburos, mientras otros sectores clave, como la industria y el comercio presentan dificultades para salir del estancamiento.

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Según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) de Argentina, el estimador mensual de la actividad económica -un indicador que sirve como anticipo provisional para medir la variación trimestral del PIB- creció en junio último el 0,8 % con respecto a mayo pasado y un 2,7 % en términos interanuales.

En el primer semestre del año, la actividad económica acumuló un alza del 1,9 %, evidenciando un menor vigor en el ritmo de crecimiento con respecto al año pasado.

La primera mitad del año se ha caracterizado por la disparidad en el desempeño de los diversos sectores económicos.

Hubo crecimiento sostenido de actividades ligadas a la exportación y estancamiento en sectores que dependen de la demanda doméstica, afectada por la pérdida del poder de compra de los hogares debido a salarios que pierden ante la aún elevada inflación -del 33,5 % interanual en junio pasado-.

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"La actividad registra dos velocidades, con sectores creciendo fuertemente y otros, bajando. Argentina ya es un país agro-petrolero con exportaciones. Pero la industria manufacturera apenas está llegando al piso de la prepandemia de covid y el consumo en supermercados y centros comerciales está muy por debajo del nivel de prepandemia", dijo a EFE Leonardo Piazza, director de la consultora LP Consulting.

El informe del Indec difundido este jueves no ofrece datos sobre el desempeño de cada sector en términos intermensuales ni semestrales, pero sí interanuales.

De acuerdo con los datos del Indec, doce de los quince sectores que aportan a la medición lograron en junio un avance en términos interanuales, entre los que destacaron la actividad minera y de hidrocarburos (+15,6 %) y la agricultura (+4,6 %).

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En el primer caso, el dinamismo de los proyectos mineros de exploración y producción y los niveles récord de perforación y extracción en la enorme formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta (suroeste de Argentina) explican el avance de ese sector, con creciente perfil exportador.

En el caso del agro, la actividad se ha visto impulsada por una cosecha histórica de granos, con impacto positivo en la molienda de harina y aceite y en la exportación.

Ambos sectores sumados aportaron 1,1 puntos porcentuales al crecimiento interanual del 2,7 % de la actividad económica en junio.

Según el informe del Indec, la industria, un sector clave de la economía argentina, registró en junio una recuperación interanual del 1,9 %, tras dos meses de fuertes caídas.

El saldo semestral para la industria es de crecimiento nulo (0 %), luego de haber acumulado en 2025 una variación positiva del 0,1 %, consolidando un escenario de completo estancamiento.

Algunas ramas de la industria manufacturera han experimentado dificultades para competir con los productos importados a menor coste gracias a la apertura comercial impulsada por el Gobierno de Javier Milei.

Según datos oficiales, el uso de la capacidad instalada de la industria se ubicó en junio en el 59,1 %, aunque hay sectores donde ese nivel cae al 41 %.

Además, según Piazza, la caída del poder adquisitivo de los salarios en términos reales incide negativamente en la matriz de consumo, afectando fundamentalmente al comercio, que en junio apenas creció 0,8 % en términos interanuales.

El experto también observó que la política monetaria restrictiva del Gobierno de Milei provoca una escasez de dinero en el mercado, con créditos insuficientes para las empresas, un factor clave para poder "motorizar" la economía.

De acuerdo con los economistas privados que mensualmente consulta el Banco Central para su informe de expectativas, en 2026 la economía argentina crecerá un 2,7 %, por debajo de la expansión del 4,4 % lograda en 2025. EFE

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