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Los reyes viajan el lunes a Finlandia, uno de los países mas expuestos a la amenaza rusa

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Madrid, 4 oct (EFE).- Los reyes Felipe VI y Letizia emprenden este lunes un viaje de Estado a Finlandia, una visita que subraya el compromiso de España con la seguridad y la defensa del Ártico y con el país de la UE que tiene más kilómetros de frontera con Rusia y es, por tanto, uno de los más expuestos a sus amenazas.

Se trata del primer viaje de Estado que realizan los reyes de España a este país y en el que, acompañados por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, visitarán entre los próximos 5 y 7 de octubre Helsinki y Rovaniemi, la capital de Laponia.

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La visita se produce después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara el pasado 8 de julio que España se sumará a la misión de las fuerzas terrestres avanzadas de la OTAN en Finlandia para proteger la región ártica.

En Rovaniemi, Felipe VI visitará, en la última jornada del viaje, esta misión de la OTAN y acudirá al Ala Aérea de Laponia de la Fuerza Aérea Finlandesa y a la Base de Fuerzas Terrestres de la Brigada Jaeger, además de participar en un seminario sobre la seguridad y la cooperación en las fronteras de Europa, desde el Ártico al Mediterráneo, y sobre la capacidad de actuación internacional de la UE.

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Esta ciudad acogió el pasado mes de septiembre la cumbre europea sobre el Ártico, en la que se destacó la necesidad de adaptar la seguridad de la zona a la "nueva realidad geopolítica" ante la amenaza que supone Rusia, con la que Finlandia comparte 1.300 kilómetros de frontera.

Así, desde el inicio de la guerra de Ucrania, Finlandia ha sufrido ataques híbridos de los que culpa a Moscú y que han ido desde sabotajes de sus infraestructuras submarinas a violaciones de su espacio aéreo, ciberataques a sus instituciones a el uso instrumentalizado de la migración.

El viaje de Estado, la primera visita de Felipe VI y la reina Letizia a Finlandia tras la que Juan Carlos I y doña Sofía realizaron a ese país en 1989, será muestra también de la estrecha colaboración existente entre dos países que están en los polos opuestos de Europa con desafíos similares fronterizos, y que también abarcará los ámbitos políticos, económicos, culturales y científicos.

Los reyes llegarán el lunes 5 de octubre a Helsinki donde ofrecerán una recepción a una representación de la colectividad española residente en Finlandia que asciende a unas 3.700 personas.

La jornada del martes 6 será la de carácter más institucional, cuando los reyes serán recibidos por el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y su esposa, Suzanne Innes-Stubb -quienes les ofrecerán por la noche una cena de Estado-, y en la que Felipe VI se reunirá también con el primer ministro de Finlandia, Petteri Orpo, y el presidente del Parlamento, Jussi Halla-aho.

Mientras, la reina Letizia acudirá con la primera dama a una de las escuelas finlandesas que han implantado un programa bilingüe de español, muestra de la demanda creciente de este idioma, con 40.000 estudiantes.

El económico es otro de los ejes destacados del viaje en un escenario de crecimiento comercial bilateral y que se ha multiplicado por cuatro con las inversiones más recientes de España en Finlandia en materia de electricidad y energía eólica. Mientras, la supercomputación es la principal inversión de ese país en España.

Una veintena de empresarios españoles acudirá a los dos encuentros que se desarrollarán en Helsinki en los que también se verá el flujo turístico entre ambos países, con 600.000 finlandeses que visitaron España en 2025, frente a los 216.000 españoles que escogieron el país ártico como destino.

La cultura será otro de los capítulos de este viaje, en el que los reyes inaugurarán una exposición sobre la influencia del finlandés Alvar Aalto, uno de los arquitectos más destacados del siglo XX, en España, una muestra que acoge el Finlandia Hall, una de las trece obras arquitectónicas de este artista declaradas Patrimonio de la Humanidad.

En Rovaniemi, los reyes podrán conocer también el Museo de la Ciencia del Ártico y se reunirán con representantes samis, el último pueblo indígena de Europa que está integrado por unas 80.000 personas que habitan desde hace siglos en el norte de Finlandia, Suecia, Noruega y noroeste de Rusia, y que es uno de los más afectados por el cambio climático. EFE

(Recursos de archivo en Efeservicios: 8023246956)

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