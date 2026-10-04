'En el camino', de David Pablos, logra seis Ariel en la edición 68 de los premios al cine mexicano

Ciudad de México, 3 oct (EFE).- 'En el camino', del realizador mexicano David Pablos, con seis premios, incluido el de mejor película y mejor dirección, este en un empate con 'La reserva', de Pablo Pérez Lombardini, fue la cinta ganadora de la 68 edición de los Premios Ariel otorgados por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), cuya gala se celebró este sábado en los Estudios Churubusco, en Ciudad de México.
Los premios Ariel conmemoraron también el 80 aniversario de la AMACC que tras tres años celebrando la fiesta del cine mexicano en el estado de Jalisco, decidió traer de vuelta los Premios a la capital mexicana. EFE
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Mejor actor
Osvaldo Sánchez, por 'En el camino'.
Mejor actriz
Diana Sedano, por ‘Juana’.
Mejor coactuación femenina
Ángeles Cruz, por ‘Las locuras’.
Mejor coactuación masculina
Mariano López Sosa, por ‘En el camino’.
Mejor cortometraje animación
‘Desdoblándome’, de Natalia Pájaro y, ‘Teatro Secreto’, de Diego Martínez Gutiérrez en empate.
Mejor cortometraje documental
‘Las voces del despeñadero’, de Victor Rejón e Irving Serrano.
Mejor cortometraje ficción
‘Azul’, del colectivo creativo Algoritmo Malvado
Mejor dirección
David Pablos, por ‘En el camino’, y Pablo Pérez Lombardini, por ‘La reserva’ en empate.
Mejor película
‘En el camino’, de David Pablos.
Mejor diseño de arte
Christian Galindo y Connie Martínez, por ‘Autos, mota y rocanrol’.
Mejor edición
Omar Guzmán, Sebastián Sepúlveda, por ‘O último azul’ (Brasil, México, Chile y Países Bajos).
Mejores efectos especiales
Arturo Vázquez, por ‘Contraataque’.
Mejores efectos visuales
Gastón Álvarez, por ‘Autos, mota y rocanrol’, y Amet Ramos y Esau Casarrubias Villa, por ‘Un cuento de pescadores’ en empate.
Mejor fotografía
Ximena Amann, por ‘En el camino’.
Mejor guion adaptado
Jimena Montemayor Loyo, por ‘Mujeres del alba’.
Mejor guion original
Gabriel Mascaro, por ‘O último azul’.
Mejor largometraje de animación
‘Soy Frankelda’, de Arturo Ambriz Rendón y Rodolfo Ambriz Rendón.
Mejor largometraje documental
‘La libertad de Fierro’, de Santiago Esteinou.
Mejor maquillaje
Karina E. Monroy, por ‘Autos, mota y rocanrol’.
Música original
YOM, por ‘La reserva’.
Mejor ópera prima
‘La reserva’, de Pablo Pérez Lombardini.
Mejor película iberoamericana
‘Un poeta’, de Simón Mesa Soto (Colombia).
Mejor revelación actoral
Victor Miguel Prieto Simental, por ‘En el camino’.
Mejor sonido
Alex de Icaza, David Montero, por ‘Autos, mota y rocanrol’.
Mejor vestuario
Gilda Navarro, Joanna Nogueiras Yankelevich, por ‘Autos, mota y rocanrol’.