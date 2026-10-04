'En el camino', de David Pablos, logra seis Ariel en la edición 68 de los premios al cine mexicano

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Ciudad de México, 3 oct (EFE).- 'En el camino', del realizador mexicano David Pablos, con seis premios, incluido el de mejor película y mejor dirección, este en un empate con 'La reserva', de Pablo Pérez Lombardini, fue la cinta ganadora de la 68 edición de los Premios Ariel otorgados por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), cuya gala se celebró este sábado en los Estudios Churubusco, en Ciudad de México.

Los premios Ariel conmemoraron también el 80 aniversario de la AMACC que tras tres años celebrando la fiesta del cine mexicano en el estado de Jalisco, decidió traer de vuelta los Premios a la capital mexicana. EFE

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Mejor actor

Osvaldo Sánchez, por 'En el camino'.

Mejor actriz

Diana Sedano, por ‘Juana’.

Mejor coactuación femenina

Ángeles Cruz, por ‘Las locuras’.

Mejor coactuación masculina

Mariano López Sosa, por ‘En el camino’.

Mejor cortometraje animación

‘Desdoblándome’, de Natalia Pájaro y, ‘Teatro Secreto’, de Diego Martínez Gutiérrez en empate.

Mejor cortometraje documental

‘Las voces del despeñadero’, de Victor Rejón e Irving Serrano.

Mejor cortometraje ficción

‘Azul’, del colectivo creativo Algoritmo Malvado

Mejor dirección

David Pablos, por ‘En el camino’, y Pablo Pérez Lombardini, por ‘La reserva’ en empate.

Mejor película

‘En el camino’, de David Pablos.

Mejor diseño de arte

Christian Galindo y Connie Martínez, por ‘Autos, mota y rocanrol’.

Mejor edición

Omar Guzmán, Sebastián Sepúlveda, por ‘O último azul’ (Brasil, México, Chile y Países Bajos).

Mejores efectos especiales

Arturo Vázquez, por ‘Contraataque’.

Mejores efectos visuales

Gastón Álvarez, por ‘Autos, mota y rocanrol’, y Amet Ramos y Esau Casarrubias Villa, por ‘Un cuento de pescadores’ en empate.

Mejor fotografía

Ximena Amann, por ‘En el camino’.

Mejor guion adaptado

Jimena Montemayor Loyo, por ‘Mujeres del alba’.

Mejor guion original

Gabriel Mascaro, por ‘O último azul’.

Mejor largometraje de animación

‘Soy Frankelda’, de Arturo Ambriz Rendón y Rodolfo Ambriz Rendón.

Mejor largometraje documental

‘La libertad de Fierro’, de Santiago Esteinou.

Mejor maquillaje

Karina E. Monroy, por ‘Autos, mota y rocanrol’.

Música original

YOM, por ‘La reserva’.

Mejor ópera prima

‘La reserva’, de Pablo Pérez Lombardini.

Mejor película iberoamericana

‘Un poeta’, de Simón Mesa Soto (Colombia).

Mejor revelación actoral

Victor Miguel Prieto Simental, por ‘En el camino’.

Mejor sonido

Alex de Icaza, David Montero, por ‘Autos, mota y rocanrol’.

Mejor vestuario

Gilda Navarro, Joanna Nogueiras Yankelevich, por ‘Autos, mota y rocanrol’.