Marta Ortega se sincera sobre el "gran momento vital" que atraviesa: "Estar cerca de los míos es un privilegio enorme"

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Siempre en un discreto segundo plano dejando que su labor al frente de Inditex hable por ella, Marta Ortega ha hecho una excepción y ha concedido una entrevista a la revista Vogue en la que, a corazón abierto, se sincera sobre el gran momento personal y profesional que atraviesa, su relación con Carlos Torretta, su faceta de madre, o el orgullo que siente por ser hija de Amancio Ortega, al que confiesa que no pretende imitar porque "nadie será como él jamás".

La presidenta no ejecutiva del gigante de la moda española ha echado la vista atrás para revelar la importancia que dos mujeres muy importantes para ellas tuvieron en su infancia. La primera, su abuela materna, María Marcote -madre de Flora Pérez, que falleció en octubre de 2025 a los 96 años- que como reconoce "es la persona que más me ha marcado en la vida". "Jamás le importó de dónde venía nadie ni a qué se dedicaba. Solo le interesaba que las personas fueran trabajadoras y honradas" ha desvelado, expresando cómo dichos valores han marcado su trayectoria.

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Muy familiar, Marta ha optado por residir en A Coruña junto a su marido y sus tres hijos, Amancio -fruto de su relación fallida con el jinete Sergio Álvarez Moya-, Matilda y Manuel -en común con Carlos Torretta- y, como asegura, se siente muy afortunada de poder desarrollar su carrera profesional cerca de sus seres queridos, puesto que su casa está al lado de la de sus padres. "Hago un trabajo con el que disfruto cada día y comparto jornada con profesionales increíbles. Poder dedicarme a esto en una ciudad que me permite estar cerca de los míos es un privilegio enorme", afirma, admitiendo que su familia le ayuda "una barbaridad" en su día a día para poder compaginar sus compromisos laborales con su vida personal. "Siento que estoy en un gran momento vital" confiesa.

Y aunque la presidencia de Inditex es un trabajo tan exigente como complejo, Marta no renuncia a desayunar y llevar a diario al colegio a sus pequeños, a los que intenta dedicar todo su tiempo libre. Tanto es así que a abandonó una de sus grandes pasiones, la competición hípica -como ha revelado su amor por la equitación nació siendo una niña gracias a otra de las mujeres que han marcado su vida, su niñera británica- porque "ahora tengo menos tiempo y más hijos".

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"Competí en salto de obstáculos durante muchos años, pero cuando nació mi hija lo dejé; para competir a ese nivel necesitas entrenar todos los días y yo ya no lo podía hacer" ha explicado sobre su renuncia a los torneos hípicos, a pesar de que sigue montando siempre que tiene ocasión y posee una escuela de equitación en A Coruña donde lleva a cabo programas con caballos para niños con diferentes discapacidades.

CARLOS TORRETTA SE SINCERA SOBRE SU HISTORIA DE AMOR CON MARTA

También Carlos, con el que Marta contrajo matrimonio en 2018 tras dos años de discreta relación, y que actualmente ostenta la dirección de Comunicación de Zara, ha hablado para Vogue y ha confesado que su mujer y él "somos el yin y el yang": "Yo hablo muchísimo, ella habla menos. Ella es hiperorganizada y yo soy más caótico. Sé que la debo sacar de quicio un millón de veces al día, pero al final creo que hacemos muy buen equipo. A mí me viene francamente bien tener a alguien como ella a mi lado que me guíe por el buen camino" ha expresado enamorado.

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